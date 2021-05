FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Hinspiel in der Relegation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hinspiel der Relegation um das Ticket für die 2. Liga, der FC Ingolstadt trifft auf den VfL Osnabrück. Wir sagen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück - Hinspiel in der Relegation: Alle Infos

Der FC Ingolstadt trifft am heutigen Donnerstag (27. Mai) im Hinspiel der Relegation zur 2. Liga auf den VfL Osnabrück.

Der Anstoß erfolgt um 18.15 Uhr, gespielt wird im Audi Sportpark in Ingolstadt.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Alle Infos im Überblick

Partie: FC Ingolstadt - VfL Osnabrück

FC Ingolstadt - VfL Osnabrück Datum: 27. Mai

27. Mai Uhrzeit: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Austragungsort: Audi Sportpark

Audi Sportpark Übertragung: DAZN/ZDF

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Hinspiel in der Relegation heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und VfL Osnabrück läuft sowohl im TV als auch im Livestream.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Hinspiel in der Relegation heute live im Free-TV

Für die Übertragung im Free-TV ist das ZDF zuständig. Der Free-TV-Sender überträgt ab 18 Uhr.

Katrin Müller-Hohenstein ist für die Moderation zuständig, als Kommentatoren sind Martin Schneider und Hanno Balitsch im Einsatz. Komplementiert wird das Gespann von Peter Hyballa.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Hinspiel in der Relegation heute live Livestream

Das ZDF bietet neben seiner TV-Übertragung auch einen kostenlosen Livestream zu dem Spiel an.

Darüber hinaus läuft die Partie FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück auch auf DAZN.

Ab 17.45 Uhr überträgt der Streaming-Dienst mit folgendem Trio:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Benny Lauth

© getty Der VfL Osnabrück will heute auch gegen Ingolstadt jubeln.

FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück: Hinspiel in der Relegation heute live im Liveticker

Wenn Ihr keinen Zugriff auf die TV-Übertragung oder den Livestream habt, seid ihr bei SPOX bestens aufgehoben! In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hier geht's zum Liveticker FC Ingolstadt vs. VfL Osnabrück.

2. Liga: Die Relegation der vergangenen Jahre im Überblick

Der FC Ingolstadt musste schon in den vergangenen zwei Jahren in der Relegation ran. 2019 stieg der FCI gegen Wehen Wiesbaden ab, im vergangenen Jahr verpasste Ingolstadt mit einem später Gegentor im Rückspiel gegen den 1. FC Nürnberg den direkten Wiederaufstieg denkbar knapp.