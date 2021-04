2. Liga heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga stehen heute drei Partien an. Mit der SpVgg Greuther Fürth ist unter anderem auch ein Aufstiegskandidat im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele des 30. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

2. Liga heute live: Diese Partien stehen heute an

Drei Spiele gibt es am heutigen Dienstag, den 20. April, in der 2. Bundesliga zum Auftakt des 30. Spieltags zu absolvieren. Der FC Erzgebirge Aue empfängt im Erzgebirgsstadion den 1. FC Nürnberg. Aufstiegsaspirant und Tabellenzweiter SpVgg Greuther Fürth muss gegen Eintracht Braunschweig ran. Und die Würzburger Kickers treffen auf den SV Darmstadt 98.

Alle drei Partien werden um 18.30 Uhr angepfiffen.

Datum Anpfiff Heim Auswärts 20.04. 18.30 Uhr FC Erzgebirge Aue 1. FC Nürnberg 20.04. 18.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Eintracht Braunschweig 20.04. 18.30 Uhr Würzburger Kickers SV Darmstadt 98

© getty Die SpVgg Greuther Fürth kämpft aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga mit.

2. Liga heute live: Übertragung im TV und Livestream

In dieser Saison liegen die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga bei Sky. Deswegen ist der Pay-TV-Sender heute auch für die Übertragung aller Spiele live und in voller Länge verantwortlich.

Das Spiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 7 HD. Die Partien Erzgebirge Aue gegen Nürnberg und Würzburger Kickers gegen Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 8 HD bzw. Sky Sport Bundesliga 9 HD. Die Übertragung zu jedem Einzelspiel startet eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 18 Uhr.

Wer alle Spiele gleichzeitig im Auge behalten möchte, kann auf Sky Sport Bundesliga 2 HD die Dienstags-Konferenz aufrufen.

Nicht nur im Pay-TV bietet Sky heute die Spiele an, auch im Livestream werden die Begegnungen gezeigt. Zwei Optionen gibt es, die den Zugang zum Livestream-Angebot von Sky ermöglichen - das SkyGo-Abonnement und das SkyTicket.

2. Liga heute live: Die heutigen Spiele im Liveticker

Fußballfans, die nicht auf das Sky-Angebot im TV oder Livestream zugreifen können, haben die Möglichkeit, die Spiele alle im Liveticker bei SPOX live zu verfolgen.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag