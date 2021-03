Topspiel am Montag in der 2. Liga! Der HSV empfängt heute den Aufstiegskonkurrenten Holstein Kiel, Hier könnt Ihr die Begegnung im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel fortlaufend aktualisiert.

HSV - Holstein Kiel: 2. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vierter gegen Zweiter. Der HSV ist durch vier sieglose Spiele in Folge auf den vierten Rang in der Tabelle abgerutscht. Nach dem verlorenen Derby gegen den FC St. Pauli haben die Hamburger aber die Chance, wieder auf Platz zu springen. Nur drei Punkte liegt man hinter Gegner Kiel. Außerdem verlor Fürth am Samstag gegen Bochum.

Anpfiff der Begegnung ist um 20.30 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Montagsspiels in der 2. Liga zwischen dem HSV und Holstein Kiel.

© getty Sven Ulreich und der HSV liegen derzeit auf Rang vier in der Tabelle.

HSV - Holstein Kiel: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hamburger SV: Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer, Vagnoman - Onana - Kinsombi, Dudziak - Jatta, Terodde, Kittel

Ulreich - Gyamerah, Ambrosius, Heyer, Vagnoman - Onana - Kinsombi, Dudziak - Jatta, Terodde, Kittel Holstein Kiel: Gelios - Dehm, Lorenz, Wahl, Kirkeskov - Meffert - Mühling, Lee - Bartels, Reese - Serra

HSV - Holstein Kiel heute live im TV und Livestream

Die Partie wird nicht im Free-TV übertragen. HSV gegen Kiel ist nur bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hat alle Spiele der 2. Liga im Programm.

Außerdem bietet Sky einen Livestream an. Diesen können Kunden über SkyGo abrufen. Alle anderen können das kostenpflichtige Produkt via SkyTicket buchen.

