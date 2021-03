Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum: 2. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Montagsspiel der 2. Bundesliga treffen heute Fortuna Düsseldorf und der VfL Bochum aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Westderby live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum: Anpfiff, Spielort, Stadion

Die beiden Klubs aus Nordrhein-Westfalen begegnen sich am heutigen Montag (22. März) im Spitzenspiel der 2. Bundesliga. Los geht es um 20.30 Uhr. Als Spielstätte dient die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Die Fortuna will sich für die 0:5-Klatsche aus der Hinrunde revanchieren. Die Bochumer sind aktuell Tabellenzweiter, Düsseldorf ist Sechster.

© getty Das Hinrundenspiel endete mit einem dominanten 5:0-Sieg zugunsten der Bochumer.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum seht Ihr heute live und in voller Länge bei Sky. Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 HD beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff die Vorberichterstattung. Als Kommentator im Einsatz ist Stefan Hempel.

Zusätzlich dazu könnt Ihr aber auch im kostenpflichtigen Livestream das Spiel verfolgen. Um diesen nutzen zu können, braucht Ihr ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum: Die Highlights der Partie bei DAZN

Die Highlights von Düsseldorf gegen Bochum bietet 40 Minuten nach Spielende DAZN auf der Plattform an. Der Streamingdienst hat zusätzlich alle Spiele der 1. Bundesliga und auch die restlichen Zweitligaspiele in Form von Highlights im Angebot.

Bei DAZN seht Ihr auch reichlich Live-Sport.

11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kostet das DAZN-Abonnement.

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum: 2. Liga im Liveticker

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Partie im TV oder im Livestream von Sky zu verfolgen, könnt Ihr als Ersatz bei unserem Liveticker vorbeischauen und allen wichtigen Spielaktionen mitlesen.

Den Link zum Liveticker zum Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und VfL Bochum findet Ihr hier.

