2. Liga: Tabelle, Ergebnisse und Spielplan am 17. Spieltag

Am 17. Spieltag der 2. Bundesliga hat der HSV die Partie bei Eintracht Braunschweig gedreht. Durch den Sieg setzte sich Hamburg von Fortuna Düsseldorf ab, das gegen Fürth am Freitag nur zu einem Remis kam. Die weiteren Verfolger VfL Bochum und Holstein sind erst am Sonntag im Einsatz. Derweil kassierte Würzburg eine weitere Niederlage.

Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 17. Spieltag im Überblick.

2. Liga: Ergebnisse und Spielplan am 17. Spieltag

Datum, Uhrzeit Heim Ergebnis Gast 22.01.

18:30 Fortuna Düsseldorf 3:3 SpVgg Greuther Fürth 22.01.

18:30 VfL Osnabrück 0:1 Erzgebirge Aue 23.01.

13:00 SC Paderborn 07 1:0 Würzburger Kickers 23.01.

13:00 Karlsruher SC 1:1 1. FC Heidenheim 23.01.

13:00 Eintracht Braunschweig 2:4 Hamburger SV 24.01.

13:30 SV Darmstadt 98 -:- Holstein Kiel 24.01.

13:30 SV Sandhausen -:- VfL Bochum 24.01.

13:30 FC St. Pauli -:- Jahn Regensburg 24.01.

13:30 1. FC Nürnberg -:- Hannover 96

2. Liga: Die aktuelle Tabelle