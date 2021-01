2. Liga: Nur ein Punkt für den HSV in Nürnberg - Würzburg sendet ein Lebenszeichen

Tabellenführer Hamburger SV und Verfolger Holstein Kiel haben in der 2. Bundesliga Punkte liegen lassen. Der HSV kam beim 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, Kiel trennte sich vom abstiegsbedrohten FC St. Pauli ebenfalls 1:1 (0:1).

Bereits am Freitag war der Dritte SpVgg Greuther Fürth mit 2:3 dem Karlsruher SC unterlegen gewesen. Den lang ersehnten zweiten Saisonsieg feierte dagegen Schlusslicht Würzburger Kickers. Beim VfL Osnabrück gewann das Team von Bernhard Trares 3:2 (0:1).

Simon Terodde (33.) bescherte mit seinem 16. Saisontor den Hamburgern nach zuletzt vier Siegen in Serie zumindest einen Punkt. Fabian Nürnberger (14.) hatte die Gastgeber, die auf ihren gesperrten Chefcoach Robert Klauß verzichten mussten, in Führung gebracht.

In einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit hatten die Gastgeber zunächst die besseren Chancen und gingen folgerichtig auch in Führung. Nürnberger vollendete einen Konter per Direktabnahme.

Die Hamburger konnten sich nur selten offensiv durchsetzten, kombinierten sich aber vor dem Tor sehenswert über die linke Außenbahn nach vorne. Terodde spitzelte eine Flanke aus kurzer Distanz ins Club-Tor.

Mees verhindert Kieler Niederlage

Für Kiel verhinderte Joshua Mees (62.) mit seinem Treffer immerhin die zweite Niederlage nacheinander. Zuvor hatte Omar Marmoush (52.) St. Pauli mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel in Führung gebracht.

In Osnabrück hielten die Kickers zunächst gut mit. Kurz vor der Pause erzielte allerdings Sebastian Kerk (41.) nach einer sehenswerten Kombination die Führung der Gastgeber. Doch Neuzugang Marvin Pieringer (67., 76.) mit einem Doppelschlag und David Kopacz (80.) sorgten noch für den Sieg der Gäste. Luc Ihorst (85.) traf noch für den VfL.

