Der 16. Spieltag der 2. Liga wird heute mit dem Nordduell zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Osnabrück abgeschlossen. Der HSV will wieder auf Platz eins springen. Hier könnt Ihr im Liveticker dabei sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

HSV - VfL Osnabrück: 2. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Die Gäste hoffen trotz der jüngsten Niederlage gegen Schlusslicht Würzburg auf Punkte bei Topteam HSV: "Alles geben und unsere Chancen nutzen", gibt Mittelfeldspieler David Blacha die Devise für die Begegnung aus.

Vor Beginn:

Können die Rothosen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und wieder auf Platz eins der Tabelle springen? "Der VfL kann uns alles abverlangen. Entscheidend ist aber, dass wir unsere Spielidee durchsetzen und viel Energie auf den Platz bringen", erklärte HSV-Coach Daniel Thioune.

Vor Beginn:

Der Anpfiff erfolgt heute um 20.30 Uhr, die Partie steht unter der Leitung von Schiedsrichter Daniel Schlager.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Zweitligaspiel zwischen dem HSV und dem VfL Osnabrück im Rahmen des 16. Spieltags.

HSV - VfL Osnabrück: 2. Liga heute live im TV und Livestream

Alle Zweitligaspiele der aktuellen Spielzeit sind live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt somit auch die Partie HSV gegen Osnabrück in voller Länge. Los geht es auf Sky um 20 Uhr mit den Vorberichten, gezeigt wird die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD mit Kommentator Stefan Hempel.

Sky bietet seinen Kunden neben der Übertragung im Fernsehen auch einen Livestream via Sky Go an, Nicht-Abonnenten können mit dem Sky Ticket zuschalten. Eine Alternative stellt DAZN bereit: Beim Streamingdienst stehen Euch bereits 40 Minuten nach Spielende die Höhepunkte aller Spiele der Bundesliga und 2. Liga zur Verfügung.

Hamburg gegen Osnabrück: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim HSV könnte Onana wieder eine Option sein, Gjasula, Gyamerah und van Drongelen fehlen weiterhin. Osnabrück muss auf Ajdini, Auge, Buchholz und Klaas verzichten.

HSV : Ulreich - Vagnoman, Leistner, S. Ambrosius, Leibold - Heyer - Dudziak, Kinsombi - Kittel, Terodde, Jatta

: Ulreich - Vagnoman, Leistner, S. Ambrosius, Leibold - Heyer - Dudziak, Kinsombi - Kittel, Terodde, Jatta Osnabrück: Kühn - Engel, Beermann, Trapp, Wolze - Gugganig - Blacha, Reis - Kerk - Amenyido, Ihorst

2. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel