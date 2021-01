2. Liga: Eintracht Braunschweig - HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenführer HSV ist am 17. Spieltag der 2. Liga bei Kellerkind Eintracht Braunschweig zu Gast. Werden die Rothosen ihrer Favoritenrolle gerecht? Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Eintracht Braunschweig - HSV: Wann und wo findet die Begegnung statt?

Die Partie der Eintracht gegen die Hansestädter findet am heutigen Samstag, 23. Januar, um 13 Uhr statt. Im Rahmen des 17. Spieltags wird die Vorrunde der Saison 2020/21 abgeschlossen.

Gespielt wird im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Ein Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs in der 2. Liga gab es noch nie!

2. Liga: Braunschweig gegen HSV heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt werden alle Spiele der 2. Liga live und exklusiv in voller Länge von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet zu den Samstagsspielen heute eine Übertragung als Einzelspiel und in der Konferenz an. Die Begegnung Braunschweig gegen HSV seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 als Einzelspiel und auf Sky Sport Bundesliga 2 in der Konferenz.

Die Vorberichterstattung startet um 12.30 Uhr, als Kommentator im Einzelspiel ist dann später Torsten Kunde im Einsatz. Neben der Übertragung im TV könnt Ihr als Sky-Abonnent außerdem auf den Livestream via Sky Go zugreifen.

Auch DAZN versorgt Euch mit allen Höhepunkten aus dem Unterhaus. Der Streamingdienst stellt bereits kurz nach Abpfiff aller Spiele die Highlights auf seiner Plattform bereit. Auch Live-Fußball hat DAZN jede Menge zu bieten. Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 oder MLS - die Auswahl ist schier endlos.

Eintracht Braunschweig - Hamburger SV heute im Liveticker verfolgen

Ohne Sky-Abo bietet SPOX eine Alternative: Mit dem umfangreichen Liveticker-Angebot, das auch alle Spiele der 2. Liga umfasst, werdet Ihr im Sekundentakt über alles Wissenswerte aus Braunschweig informiert.

Den SPOX-Liveticker zu Braunschweig gegen HSV findet Ihr hier.

Braunschweig gegen Hamburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim HSV fehlen lediglich Gjasula und van Drongelen, die Eintracht muss unter anderem auf die gesperrten Schwenk und Wydra verzichten. Zudem fehlen Burmeister, Kessel, Wiebe und Kijewski.

Braunschweig : Fejzic - Behrendt, Diakhité, Nikolaou - Kaufmann, Schlüter - P. Kammerbauer, Kroos - Ben Balla - Abdullahi, Proschwitz

: Fejzic - Behrendt, Diakhité, Nikolaou - Kaufmann, Schlüter - P. Kammerbauer, Kroos - Ben Balla - Abdullahi, Proschwitz HSV: Ulreich - Vagnoman, Leistner, S. Ambrosius, Leibold - Heyer - Dudziak, Kinsombi - Jatta, Terodde, Kittel

2. Liga: Der 17. Spieltag im Überblick

Da es bereits am kommenden Dienstag mit einer Englischen Woche weitergeht, gibt es am 17. Spieltag kein Montagsspiel. HSV-Verfolger Bochum ist am Sonntag beim SV Sandhausen zu Gast.

Termin Heim Auswärts 22.01., 18.30 Uhr Fortuna Düsseldorf SpVgg Greuther Fürth 22.01., 18.30 Uhr VfL Osnabrück FC Erzgebirge Aue 23.01., 13 Uhr SC Paderborn 07 Würzburger Kickers 23.01., 13 Uhr Karlsruher SC Heidenheim 23.01., 13 Uhr Eintr. Braunschweig Hamburger SV 24.01., 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Holstein Kiel 24.01., 13.30 Uhr Sandhausen VfL Bochum 24.01., 13.30 Uhr FC Sankt Pauli Jahn Regensburg 24.01., 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg Hannover 96

2. Liga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag

16 Punkte holte der HSV aus den letzten sechs Spielen, gekrönt von einem Kantersieg gegen Osnabrück. Trainer Daniel Thioune warnte dennoch: "Die eigene Fallhöhe ist natürlich nach einem 5:0 größer, weil die Erwartungshaltung danach sehr hoch ist. Braunschweig wird uns alles abverlangen. Wir werden geduldig sein müssen, damit sich Räume ergeben."