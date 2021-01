2. Liga heute live: Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn im TV, Livestream und Liveticker

Kann Düsseldorf auf Platz vier springen? Heute geht es für die Fortuna gegen den SC Paderborn. Alle Infos zur Übertragung der Partie heute live im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn: Termin, Ort, Direktvergleich

Am heutigen Montag, den 4. Januar, geht es ab 20.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena zu Düsseldorf rund. Dort stehen sich am 14. Spieltag der 2. Liga die Fortuna und der SCP gegenüber.

Zuletzt trafen die beiden Klubs in der vergangenen Bundesliga-Saison aufeinander, im Oberhaus behielten zuerst die Paderborner im Heimspiel mit 2:0 die Oberhand, ehe es im Rückspiel ein 0:0 gab.

Auch im Direktvergleich der bisherigen Zweitliga-Duelle zwischen den beiden NRW-Klubs hat der SCP die Nase vorn: Vier Paderborner Siegen stehen bei vier Unentschieden lediglich zwei Fortuna-Siege gegenüber.

2. Liga heute live: Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn im TV und Livestream

Livebilder der Partie bekommt Ihr heute ausschließlich bei Sky. Der Pay-TV-Sender geht um 20 Uhr auf Sendung und lässt die 90 Minuten sowohl auf Sky Sport Bundesliga UHD als auch auf Sky Sport Bundesliga 1 über die Bildschirme flackern.

Als Kommentator des Bundesliga-Absteiger-Duells fungiert heute Stefan Hempel. Wer auf seinem mobilen Endgerät live mit von der Partie sein möchte, benötigt entweder Zugang zur SkyGo-App oder ein Sky Ticket.

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn heute im Liveticker

Live dabei seid Ihr auch bei uns, im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle