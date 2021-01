2. Bundesliga: KSC - Greuther Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Bundesliga stehen sich am Freitag unter anderem der Karlsruher SC und Greuther Fürth gegenüber. SPOX erklärt, wo Ihr die Begegnung am 15. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Alle Zweitliga-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff: Sichere Dir jetzt deinen kostenloses DAZN-Probemonat.

Neben dem Aufeinandertreffen von dem SV Sandhausen und dem FC Heidenheim wird der 15. Spieltag der 2. Bundesliga am heutigen Freitag auch mit der Partie zwischen dem Karlsruher SC und Greuther Fürth eröffnet.

Die Franken befinden sich als aktueller Tabellendritter in der Favoritenrolle, die Baden konnten sich derweil nach drei Niederlagen in Folge zuletzt mit einem 4:2-Auswärtserfolg gegen die Würzburger Kickers rehabilitieren und liegen im Klassement auf Rang zehn.

KSC - Greuther Fürth: Zeit, Datum, Ort

Der Karlsruher SC empfängt Greuther Fürth am heutigen Freitag, den 8. Januar im Wildparkstadion, in dem angesichts der Corona-Pandemie keine Zuschauer gestattet sein werden. Angestoßen wird die Partie am 15. Spieltag um 18.30 Uhr.

© getty

KSC - Greuther Fürth: 2. Bundesliga live im TV und Livestream

Das Duell wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern beim Pay-TV-Sender Sky zu verfolgen sein. Auf Sky Sport Bundesliga 2 / HD startet die Vorberichterstattung um 18 Uhr.

Sky bietet seinen Kunden auch an, die 2. Bundesliga mit Sky Go oder Sky Ticketlive und hautnah zu erleben.

Auf DAZN könnt Ihr Euch die Highlights der Spiele in der 2. Bundesliga jeweils 40 Minuten nach Abpfiff anschauen, falls Ihr kein Abonnement bei Sky besitzt.

DAZN kostet 11,99 Euro im Monat - der erste Monat ist für Neukunden als Probe kostenlos - oder 119,99 Euro im Jahr. Bei dem Streamingdienst sind Livespiele der Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 live zu sehen. Das Programm enthält zudem auch US-Sport, Boxen, Tennis, UFC und weitere Sportarten.

KSC - Greuther Fürth bei SPOX im Liveticker

Wenn Ihr Karlsruher SC gegen Greuther Fürth nicht live bei Sky verfolgen könnt, sei Euch der Liveticker von SPOX empfohlen. Dort bekommt Ihr in Echtzeit alles Wichtige mit. Hier geht's zum Liveticker.

2. Bundesliga: Der 15. Spieltag im Überblick