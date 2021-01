2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf tritt am 15. Spieltag der 2. Bundesliga bei Eintracht Braunschweig an. TV-Übertragung, Livestream, Liveticker: SPOX liefert Euch die wichtigsten Informationen, damit Ihr die Partie nicht verpasst.

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf: Datum, Zeit, Ort

Zum Abschluss des 15. Spieltags der 2. Bundesliga stehen sich am heutigen Montag, den 11. Januar Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf gegenüber. Anstoß ist um 20.30 Uhr, gespielt wird im Eintracht-Stadion - wegen der Corona-Pandemie aber ohne die Anwesenheit von Fans.

Begegnung: Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Datum: 11. Januar

11. Januar Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Eintracht-Stadion, Braunschweig

Eintracht-Stadion, Braunschweig TV-Übertragung: Sky

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen den Braunschweigern und den Rheinländern wird nicht im Free-TV zu verfolgen sein. Die Übertragungsrechte liegen bei allen Livespielen der 2. Bundesliga beim Pay-TV-Sender Sky.

Auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD beginnt um 20 Uhr die Vorberichterstattung, eine halbe Stunde später ertönt der Anpfiff. Für Sky-Kunden besteht die Möglichkeit, die 2. Liga auch via Sky Go oder Sky Ticket zu sehen. Sky Ticket ist auch als monatlicher Zugang erhältlich.

Braunschweig gegen Fortuna ist zudem auch im Liveticker bei SPOX zu verfolgen: Hier entlang.

Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf: Highlights 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN

Wer die wichtigsten Szenen im Nachhinein schnell sehen will, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst hat sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights parat.

DAZN zeigt auch Livespiele aus der Bundesliga, der Champions League sowie der Europa League, der Serie A, der Ligue 1 und LaLiga. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat abschließen.