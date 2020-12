Fortuna Düsseldorf - SV Darmstadt 98: 2. Liga heute live im TV und Livestream

In der 2. Bundesliga empfängt heute Abend Fortuna Düsseldorf den SV Darmstadt 98. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Fortuna Düsseldorf vs. SV Darmstadt: Datum, Anstoß, Stadion

Das Heimspiel der Düsseldorfer heute Abend, am 4. Dezember 2020, findet um 18.30 Uhr statt.

Als Austragungsort dient dabei wie gewohnt die Merkur Spiel-Arena. Zuschauer werden bei der Begegnung keine zugelassen sein, das Spiel findet vor leeren Zuschauerrängen statt.

Fortuna Düsseldorf gegen SV Darmstadt heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen der Fortunen und Lilien wird live und exklusiv auf Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring hält die Exklusivrechte an der Spielzeit 2020/2021 in der 2. Bundesliga.

Sky-Kunden finden die Begegnung am frühen Freitagabend dann auf dem Sender Sky Bundesliga 3, wie gewohnt wird es auch Vorberichte sowie eine Analyse in der Halbzeit des Spiels geben.

Via SkyGo können Sky-Kunden die Partie zudem auch via Livestream verfolgen. Wer kein Sky-Abo hat, kann via SkyTicket ein Monats-Abo erwerben.

Eine weitere Option: Die Highlights des Spiels anschauen. Diese sind bei DAZN bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff zu sehen.

Fortuna Düsseldorf - SV Darmstadt heute im Liveticker

Falls Ihr kein Sky-Abo habt oder das Spiel aus anderen Gründen nicht live am TV mitverfolgen wollt, könnt Ihr auf unseren Liveticker zurückgreifen. Dort werdet Ihr stets auf dem Laufenden gehalten und über alle Entwicklungen der Partie informiert.

2. Liga: Die Tabelle nach dem 9. Spieltag

Nach neun Spielen finden sich sowohl die Düsseldorfer als auch die Darmstädter im Mittelfeld der Tabelle wieder. Die Tabelle ist allerdins sehr eng beeinander, umso wichtiger dürfte die Partie für beide Teams sein: Mit einem Sieg könnte man Anschluss an die Spitzengruppe der Liga finden, bei einer Niederlage droht ein Absturz ins letzte Tabellendrittel.