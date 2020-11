VfL Bochum gegen SpVgg Greuther Fürth heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird das Zweitligaspiel zwischen dem Zweitplatzierten VfL Bochum und der SpVgg Greuther Fürth ausgetragen. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

2. Liga - VfL Bochum vs. SpVgg Greuther Fürth: Wann und wo?

Am heutigen Samstag, den 7. November, geht das Zweitligaspiel zwischen dem VfL Bochum und der SpVgg Greuther Fürth über die Bühne. Um 13 Uhr startet das Duell im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum. Beide Klubs finden sich aktuell nach sechs Spieltagen im oberen Tabellendrittel wieder.

2. Liga - VfL Bochum vs. SpVgg Greuther Fürth: Heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga besitzt der Pay-TV-Sender Sky. Auch die Partie Bochum gegen Greuther Fürth gehört dazu. Klaus Veltman kommentiert auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD beim Anpfiff dann das Match. Vorher starten um 12.30 Uhr noch die Vorberichte.

Neben dem Einzelspiel ist das Spiel auch noch in der parallel startenden Sky-Samstags-Konferenz enthalten. Diese läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD. Sky bietet die Partie jedoch nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream an. Mittels SkyGo-Abonnement wird der Weg zum Livestream freigemacht. Nicht-Kunden können hingegen via SkyTicket den Stream live verfolgen.

2. Liga - VfL Bochum vs. SpVgg Greuther Fürth: Die Highlights auf DAZN

40 Minuten nach Abpfiff sind dann die Highlights auf der DAZN-Plattform abrufbereit. Der Streamingdienst bietet alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga an.

Für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro pro Monat und 119,99 Euro pro Jahr kann DAZN abonniert werden. Davor kann noch ein kostenloser Probemonat getestet werden.

2. Liga - VfL Bochum vs. SpVgg Greuther Fürth im Liveticker

Wer kein Sky-Abo besitzt, hat andere Alternativen, um das Spiel live mitzuverfolgen. Mit dem detaillierten Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

Liveticker: VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth.

2. Liga - VfL Bochum vs. SpVgg Greuther Fürth: Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfL Bochum:

Riemann - Gamboa, Lampropoulos, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Tesche - Zoller, Eisfeld, Pantovic - Ganvoula

SpVgg Greuther Fürth:

Burchert - Meyerhöfer, Jaeckel, Mavraj, Raum - Sarpei - Seguin, Green - S. Ernst - Nielsen, Hrgota

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle