SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag trifft der kriselende 1. FC Kaiserslautern auf SV Wehen Wiesbaden. Wir zeigen euch alle Infos zur Partie und wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Wiesbaden als Favorit

Nach zwei Niederlagen und 0:4-Toren steht der 1. FC Kaiserslautern auf Platz 20 der aktuellen Tabelle der 3. Liga. Der Start in die Saison hat Boris Schommers den Job gekostet, für den am Freitag Jeff Saibene übernahm. Ausgerechnet in dieser Verfassung müssen die roten Teufel nun bei einem Absteiger aus der 2. Liga antreten, der zu den Aufstiegskandidaten zählt.

Die Wiesbadener sind in dieser Saison in noch keinem Spiel als Verlierer vom Platz gegangen, weder im Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim noch in den beiden Ligaspielen gegen Verl und Viktoria Köln mussten die Kicker aus dem Taunus überhaupt ein Gegentor hinnehmen.

Abgestiegen sind die Hessen aus dem Taunus dabei im vergangenen Sommer. Nach dem Aufstieg im Sommer 2019 in der Relegation fehlten auch in der Abschlusstabelle 2019/20 in der 2. Bundesliga drei Punkte zum rettenden Ufer.

SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Alle Infos zur Partie

Anstoß: 05.10.2020 um 19.00 Uhr

05.10.2020 um 19.00 Uhr Stadion: Brita Stadion (630 Zuschauer zugelassen)

Brita Stadion (630 Zuschauer zugelassen) Voraussichtliche Aufstellung Wiesbaden: Boss - Kempe - Mockenhaupt - Medic - Mrowca - Nguendong - Lais - Aigner - Wurtz - Kuhn - Tietz

Boss - Kempe - Mockenhaupt - Medic - Mrowca - Nguendong - Lais - Aigner - Wurtz - Kuhn - Tietz Voraussichtliche Aufstellung Kaiserslautern: Spahic - Hlousek - Sickinger - Kraus - Schade - Bakhat - Ciftci - Ritter - Rieder - Huth - Röser

Spahic - Hlousek - Sickinger - Kraus - Schade - Bakhat - Ciftci - Ritter - Rieder - Huth - Röser Übertragung: nur MagentaSport

SV Wehen Wiesbaden gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Liveticker

Das Spiel in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Lediglich Telekom Magenta-Sport Kunden können sich das Match live und exklusiv ansehen. Ihr könnt Magenta Sport auch per App oder via Desktop ansteuern, um das Spiel von unterwegs anzusehen.

Für alle, die keine Kunden beim Telefonanbieter sind, sei der Liveticker zur Partie bei SPOX ans Herz gelegt. Hier verpasst Ihr garantiert keine Aktion und könnte der Action auf dem Rasen folgen. Hier gehts zum Liveticker-Kalender!

