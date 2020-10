2. Liga: Darum findet Hamburger SV gegen Erzgebirge Aue heute nicht statt

Im Spitzenspiel der 2. Liga hätten sich heute eigentlich der Hamburger SV und Erzgebirge Aue gegenüber stehen müssen. Warum die Partie nun doch nicht stattfindet, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

HSV gegen Erzgebirge Aue: Darum findet das Spiel heute nicht statt

Das Sonntagsspiel zwischen dem aktuellen Tabellenzweiten der 2. Liga Hamburger SV und Erzgebirge Aue musste aufgrund von mehreren positiven Coronafällen in Reihen des Gästeteams abgesagt werden. Das gaben die Hamburger am Samstagabend bekannt.

"Die gegenwärtige Zeit ist eine Zerreißprobe für Gesellschaft, Wirtschaft und alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Wir müssen uns dem stellen und aus negativem Ereignissen gilt es gestärkt hervorzugehen", äußerte sich Aue-Präsident Helge Leonhardt zu dieser Situation.

Die Partie hätte am heutigen Sonntag ab 13.30 Uhr im Hamburger Volksparkstadion über die Bühne gehen sollen.

2. Liga: Live im TV, Livestream und Liveticker

Nichtsdestotrotz steigen die übrigen Partien des 3. Spieltags wie geplant. Wie gewohnt ist Sky die Heimat der 2. Liga. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele der 2. Liga live und in HD. Dies gilt auch heute für die Begegnungen Würzburger Kickers - Greuther Fürth und Holstein Kiel - Fortuna Düsseldorf.

Los geht es um 13 Uhr mit der jeweiligen Vorberichterstattung aus dem Studio. Dabei läuft Kiel gegen Düsseldorf auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 HD und Würzburg gegen Fürth auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD. Via Sky Go und SkyTicket stehen zudem Empfangsmöglichkeiten per Livestream sowie für Nicht-Abonnenten bereit.

Auch mit DAZN verpasst Ihr nichts aus der 2. Liga: Der Streamingdienst, der zudem 40 Spiele aus der Bundesliga zeigt, liefert bereits kurz nach Spielende die Höhepunkte zu sämtlichen Partien der 1. und 2. Liga. Das Angebot umfasst außerdem die Champions League, Europa League, LaLiga und vieles mehr

Alternativ könnt Ihr mit dem Liveticker von SPOX hautnah dabei sein.

2. Liga: Der 3. Spieltag im Überblick

Termin Heim Auswärts Ergebnis 2. Oktober, 18.30 Uhr Sandhausen FC Sankt Pauli 1:0 2. Oktober, 18.30 Uhr VfL Bochum VfL Osnabrück 0:0 3. Oktober, 13 Uhr Jahn Regensburg Karlsruher SC 1:0 3. Oktober, 13 Uhr Hannover 96 Eintr. Braunschweig 4:1 3. Oktober, 13 Uhr Heidenheim SC Paderborn 07 0:0 4. Oktober, 13.30 Uhr Würzburger Kickers SpVgg Greuther Fürth 4. Oktober, 13.30 Uhr Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf 4. Oktober, 13.30 Uhr Hamburger SV FC Erzgebirge Aue abgesagt 5. Oktober, 20.30 Uhr 1. FC Nürnberg SV Darmstadt 98

2. Liga: Die aktuelle Tabelle

Der Hamburger SV ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen in die Saison gestartet. Aktuell ist man punktegleich mit dem Tabellenführer Hannover 96. Auch Aue hat einen guten Start hingelegt. Vier Punkte stehen bereits auf dem Konto der Sachsen.