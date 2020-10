2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim vs. VfL Osnabrück heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Osnabrück hat erst drei Spiele absolviert und kann mit einem Sieg gegen den VfL Osnabrück zu den Aufstiegsplätzen aufschließen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem kostenlosen Probemonat bei DAZN seht Ihr alle Highlights der 2. Liga schon 40 Minuten nach Abpfiff des jeweiligen Spiels!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

1. FC Heidenheim gegen VfL Osnabrück: Datum, Uhrzeit und Ort

Der FC Heidenheim empfängt den VfL Osnabrück am heutigen Sonntag (25. Oktober) um 13.30 Uhr in der Voith-Arena in Heidenheim.

Zum Spiel sind keine Zuschauer zugelassen.

2. Liga: Die Ergebnisse des 5. Spieltags

Nach sechs Spielen am Samstag folgen am heutigen Sonntag drei weiter Zweitligapartien.

Anpfiff Heim Gast 23.10.

18:30 1. FC Nürnberg 1:1 Karlsruher SC 23.10.

18:30 Jahn Regensburg 3:0 Eintr. Braunschweig 24.10.

13:00 Holstein Kiel 1:3 SpVgg Greuther Fürth 24.10.

13:00 Hannover 96 3:0 Fortuna Düsseldorf 24.10.

13:00 SV Darmstadt 98 2:2 FC Sankt Pauli 24.10.

13:00 Hamburger SV 3:1 Würzburger Kickers 25.10.

13:30 Sandhausen -:- SC Paderborn 07 25.10.

13:30 VfL Bochum -:- FC Erzgebirge Aue 25.10.

13:30 Heidenheim -:- VfL Osnabrück

2. Liga: Heidenheim gegen Osnabrück heute live im TV und Livestream

Heidenheim gegen Osnabrück ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

Sky überträgt alle Spiele der 2. Liga live und exklusiv in voller Länge. Kommentator Jörg Dahlmann erwartet euch, beginnend mit den Vorberichten ab 13 Uhr, auf Sky Sport Bundesliga 3 für das Aufeinandertreffen von Heidenheim und Osnabrück. Ihr habt auch die Möglichkeit, zusätzlich die beiden Parallelspiele des Tages in der Sonntags-Konferenz mit Moderator Stefan Hempel auf Sky Sport Bundesliga 2 zu verfolgen.

Beide Übertragungen könnt Ihr als Kunden des Pay-TV-Senders auch im Livestream mit der "Sky Go"-App oder dem Sky Ticket sehen.

Auf DAZN stehen die Highlights des Spiels schon 40 Minuten nach Abpfiff zum Abruf verfügbar - sichert euch hier den kostenlosen Probemonat.

2. Liga: Heidenheim gegen Osnabrück heute im Liveticker

Eine weitere Alternative für Euch bieten die SPOX-Liveticker, mit denen Ihr keine wichtige Spielszene verpasst. Auch dort könnt Ihr euch für den Konferenz-Ticker entscheiden.

Hier entlang zum Liveticker zu Heidenheim - Osnabrück.

Hier entlang zur Ticker-Konferenz.

© imago images / Jan Huebner

2. Liga: Die Tabelle am 5. Spieltag

Der Hamburger SV führt die 2. Liga mit einem Vorsprung von fünf Punkten nach dem fünften Spieltag an.