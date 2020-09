Zum Abschluss des 2. Spieltags der 2. Liga stehen sich heute Abend Absteiger Paderborn und der HSV gegenüber. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt, verraten wir Euch hier.

Die Highlights zur Partie HSV gegen Paderborn gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN. Mit dem kostenlosen Probemonat verpasst Du nichts.

Paderborn gegen HSV: Ort, Termin, Schiedsrichter

Das Zweitligaspiel zwischen dem SC Paderborn und dem Hamburger SV findet am heutigen Montag um 20.30 Uhr statt. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Guido Winkmann aus Kerken.

Die Benteler Arena in Paderborn muss heute leer bleiben. Kurioserweise liegt dies nicht etwa an zu hohen Coronazahlen, sondern am Spieltermin. Wegen des Lärmschutzes für die Anwohner müssen Spiele unter der Woche eigentlich um 22 Uhr beendet sein. Dies wird allerdings nicht der Fall sein.

2. Liga: Wer zeigt / überträgt SC Paderborn gegen den HSV heute live?

Die Partie des SC Paderborn gegen die Rothosen aus Hamburg ist live und exklusiv auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der 2. Liga gesichert.

Die Vorberichterstattung startet um 19.45 Uhr, als Kommentator ist Holger Pfandt im Einsatz und führt Euch durch die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Im Livestream könnt Ihr via Sky Go dabei sein oder als Nicht-Abonnent mit Sky Ticket.

Auch mit DAZN könnt Ihr das Beste der Partie sehen. Der Streamingdienst stellt zu allen Begegnungen der 1. und 2. Liga bereits 40 Minuten nach Spielende die Höhepunkte bereit. Zudem werden zahlreiche Spiele der Bundesliga, Champions League, LaLiga, Serie A oder Europa League sogar live gezeigt.

Hier könnt Ihr Euch Euren kostenlosen Probemonat sichern.

© imago images / Holsteinoffice

2. Liga: Paderborn gegen HSV heute im Liveticker

Auch ohne Pay-TV-Abo könnt Ihr beim HSV-Spiel live mitfiebern. SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Liga einen ausführlichen Liveticker an.

Hier geht's zum Ticker Paderborn vs. HSV.

SC Paderborn gegen HSV: Voraussichtliche Aufstellungen

Der SCP muss auf Huth, Mamba und Michel verztichten. Auch beim HSV fehlen mehrere Leistungsträger, darunter Jatta, Ewerton, Leistner, van Drongelen und Vagnoman.

Paderborn : Zingerle - Ananou, Correia, Schonlau, Okoroji - Thalhammer, Justvan, Vasiliadis - Führich, Srbeny, Antwi-Adjei

: Zingerle - Ananou, Correia, Schonlau, Okoroji - Thalhammer, Justvan, Vasiliadis - Führich, Srbeny, Antwi-Adjei HSV: Heuer Fernandes - Narey, S. Ambrosius, Heyer, Leibold - Onana, Gjasula - Dudziak - Wintzheimer, Terodde, Kittel

2. Liga: Der 2. Spieltag im Überblick

Mit einem 4:2-Sieg gegen Fast-Aufsteiger Heidenheim hat der FC St. Pauli am Sonntag ein Ausrufezeichen gesetzt und sich in die Spitzengruppe geschoben. Außerdem siegten Bochum, Nürnberg und Osnabrück.

Datum Begegnung Ergebnis 18.09.2020, 18.30 Uhr Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth 1:1 18.09.2020, 18.30 Uhr VfL Osnabrück - Hannover 96 2:1 19.09.2020, 13 Uhr Fortuna Düsseldorf - Würzburger Kickers 1:0 19.09.2020, 13 Uhr SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg 0:0 19.09.2020, 13 Uhr Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel 0:0 20.09.2020, 13.30 Uhr FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 4:2 20.09.2020, 13.30 Uhr Karlsruher SC - VfL Bochum 0:1 20.09.2020, 13.30 Uhr 1. FC Nürnberg - SV Sandhausen 1:0 21.09.2020, 20.30 Uhr SC Paderborn - Hamburger SV -:-

2. Liga: Die Tabelle nach den Sonntagsspielen

Paderborn ist mit einer Niederlage in Kiel in die Saison gestartet, der HSV könnte hingegen mit dem zweiten Dreier die Tabellenführung übernehmen.