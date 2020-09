VfL Bochum - FC St. Pauli heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Montag starten der VfL Bochum und der FC St. Pauli in die neue Saison der 2. Bundesliga. Wir zeigen euch, wie Ihr das Spiel live im Livestream und TV verfolgen könnt.

VfL Bochum - FC St. Pauli heute live: Auftakt mit Zuschauern

Die Begegnung zwischen den Westfalen und den Norddeutschen gab es schon einmal zum Saisonauftakt, und zwar in der Saison 2017/2018. Damals erzielte Christopher Buchtmann beim Eröffnungsspiel vor 27.350 Zuschauern in der 65. Minute das Tor des Tages zum 0:1-Endstand.

In das Vonovia-Stadion in Bochum dürfen heute bis zu 5000 Zuschauer. Die Partie wird um 20:30 Uhr angepfiffen und beide Team brennen auf die Saisoneröffnung in der zweithöchsten deutschen Spielklasse.

Für Bochums Sebastian Meier ist diese Partie eine spezielle, da er auf seine ehemaligen Kollegen trifft. Er spielte von 2013 bis 2016 für die Hanseaten und avancierte dort zum Stammspieler - insgesamt 74 Spiele absolvierte Maier für St. Pauli, dabei erzielte er neun Tore. Beim VfL hat Maier einen eher schweren Stand - nicht zuletzt aufgrund seiner Verletzungshistorie. Der in Landshut geborene Mittelfeldmann verpasste 30 Spiele in der vergangenen Saison und erzielte auch noch kein einziges Tor für die Westfalen.

VfL Bochum - FC St. Pauli heute live: Alle Infos zur Partie

Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Datum: 21.9.2020

21.9.2020 Stadion: Vonovia Stadion Bochum

Vonovia Stadion Bochum Zuschauer: 5.000 mit 1.5 Metern Abstand

VfL Bochum - FC St. Pauli heute live im TV und Livestream

Für die Fans der beiden Zweitligaklubs wird das Spiel leider nicht im Free-TV zu sehen sein. Lediglich Kunden des Pay-TV Senders Sky können sich die Partie live und exklusiv ansehen. Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 wird die Übertragung wenige Minuten vor Anpfiff gestartet.

Für alle Kunden des Pay-Senders, die zum Zeitpunkt der Partie unterwegs sind, ist auch die Partie im Stream via SkyGo verfügbar. Hier könnt Ihr euch mit dem Tablet, Smartphone oder Laptop einloggen und losschauen.

SPOX bietet jedoch auch für alle Fans etwas an, und zwar tickern wir die Partie live. Ihr verpasst somit definitiv keine Aktion der Begegnung und könnt in der Kommentarsektion über das Geschehen auf dem Platz diskutieren. Hier gehts zum Liveticker Kalender.

VfL Bochum: Die vergangene Saison in Zahlen