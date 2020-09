SC Paderborn - HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Montagsspiel in der 2. Liga bestreiten heute der SC Paderborn und der Hamburger SV. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Du willst die Highlights der 2. Bundesliga kurz nach Abpfiff sehen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Highlights der 2. Liga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SC Paderborn - HSV heute live: Alle Infos zur Partie

Datum: 27.9.2020

27.9.2020 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Benteler Arena (ca. 3000 Zuschauer zugelassen)

Benteler Arena (ca. 3000 Zuschauer zugelassen) Voraussichtliche Aufstellung HSV:

Heuer Fernandes - Leibold, Heyer, Ambrosius, Gyamerah - Onana, Gjasula - Kittel, Dudziak, Wintzheimer - Terodde - Trainer: Thioune

Heuer Fernandes - Leibold, Heyer, Ambrosius, Gyamerah - Onana, Gjasula - Kittel, Dudziak, Wintzheimer - Terodde - Trainer: Thioune Voraussichtliche Aufstellung Paderborn:

Zingerle - Okoroji, Correia, Schonlau, Ananou - Thalhammer, Vasiliadis, Antwi-Adjei, Pröger - Srbeny, Michel - Trainer: Baumgart

SC Paderborn - HSV heute live im TV und Livestream

Die heutige Übertragung übernimmt der Pay-TV-Sender Sky. Sowohl im TV als auch im Livestream wird das Spiel angeboten. Die Übertragung startet eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Kommentator Holger Pfandt begleitet die Zuseher vor den Bildschirmen durch das ganze Spiel.

Die Begegnung läuft auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD. Wer das Livestream-Angebot von Sky nutzen möchte, benötigt dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

SC Paderborn - HSV heute live: Hamburg Montags mit guter Quote

Die Montagsspiele sind generalübergreifend eher unbeliebt, doch die Hamburger können mit breiter Brust in die Partie gegen Paderborn gehen. Im Schnitt holen die Hamburger nämlich in Montagsspielen 1,83 Punkte. Hochgerechnet hätte das in den beiden vergangenen Jahren zum direkten Aufstieg in die Bundesliga gereicht.

Allerdings haben die Rothosen in der Vorwoche gegen den zweiten Bundesliga-Absteiger aus Düsseldorf eine reife Leistung gezeigt, wohingegen beim SCP gegen Kiel die Leistung nicht besonders überzeugend war. Der andere Bundesligaabsteiger aus Ostwestfalen wartet nun schon seit 16 Pflichtspielen auf einen Sieg, was die Rothosen auf jeden Fall favorisiert.

SC Paderborn - HSV heute live: Verletzungssorgen in Hamburg

Nach dem 2:1 Sieg am ersten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf möchten sich die Rothosen nun an der Tabellenspitze festsetzten. Doch bereits zu Beginn der Saison kann Coach Daniel Thioune nicht auf alle Spieler zurückgreifen.

Außenverteidiger Talent Josha Vagnoman zog sich während des Trainings in dieser Woche eine Bänderverletzung zu, und auch Toni Leistner, der nach seinem Ausrutscher in Dresden zu einer Sperre verdammt wurde, fehlt bei den Norddeutschen. Rick van Drongelen und Ewerton sind zudem verletzt.

SC Paderborn gegen HSV heute im Liveticker

Als Alternative zu den Pay-TV Optionen bietet SPOX einen Liveticker an, bei dem Ihr keine wichtige Aktion verpasst. Hier gehts zum Liveticker Kalender!

2. Bundesliga: Der erste Spieltag im Überblick

So lief es für die beiden Kontrahenten beim ersten Spieltag.