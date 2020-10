2. Liga: 1. FC Heidenheim gegen SC Paderborn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Heidenheim empfängt den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn am heutigen Samstag. SPOX verrät Euch, wann und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während der 1. FC Heidenheim mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet ist, legte der SC Paderborn eine denkbar schlechte Rückkehr in die 2. Bundesliga hin. Der SCP verlor in Kiel mit 0:1 und lieferte sich mit dem Hamburger SV am vergangenen Spieltag ein wahres Spektakel (3:4).

1. FC Heidenheim vs. SC Paderborn: Spielort und Uhrzeit

Die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SC Paderborn steigt am heutigen Samstag (3. Oktober) um 13 Uhr. Das Spiel am Tag der Deutschen Einheit wird in der Voith-Arena ausgetragen.

Wie schon beim Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig können bis zu 3.000 Zuschauer in der Spielstätte des FCH Platz nehmen. Da noch Tickets nach dem Vorverkauf unter den Vereinsanhängern zur Verfügung stehen, gehen die Karten in den freien Verkauf.

1. FC Heidenheim - SC Paderborn heute live im TV und Livestream

Weiterhin besitzt Sky die exklusiven Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga. Somit könnt ihr die Begegnung zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SC Paderborn nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Bezahlsender lässt Euch zwischen den Einzelspielen und der Konferenz wählen.

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden einen Livestream via Sky Go an. Mit dem Sky Ticket habt Ihr zudem die Möglichkeit, die Partie auch als Nicht-Abonnent zu sehen..

Für denjenigen, der keine der oben genannten Optionen in Betracht ziehen will, stehen bei DAZN bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga bereit.



2. Liga: Heidenheim gegen Paderborn heute im Liveticker

Alternativ zur Berichterstattung in TV-Bildern könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns verpasst Ihr keine Tore und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker für das Spiel 1. FC Heidenheim gegen SC Paderborn.

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

