Transferstreit beigelegt: Düsseldorfs Ayhan wechselt zu Sassuolo

Die Hängepartie um Kaan Ayhan ist beendet. Wie Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf am Sonntag mitteilte, wechselt der türkische Nationalspieler zum italienischen Erstligisten US Sassuolo. Über die Höhe der Ablösesumme sei laut Fortuna Stillschweigen vereinbart worden.

"Wir sind sehr froh, dass wir nicht zuletzt aufgrund unserer konsequenten Haltung nun eine Einigung mit US Sassuolo erzielt haben, mit der wir aus finanzieller Sicht sehr zufrieden sind", sagte Sportvorstand Uwe Klein: "Unsere Bewertung der Transfer-Situation hat sich damit als vollkommen richtig erwiesen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder betont, dass wir Kaan Ayhan keine Steine in den Weg legen möchten, sondern als Vorstand dazu verpflichtet sind, den gesamten Transfer sorgfältig zu prüfen."

Fortuna hatte angezweifelt, dass Sassuolo die Ausstiegsklausel Ayhans korrekt und fristgerecht gezogen habe.

Danach hätte Ayhans Ablösesumme frei verhandelt werden können, per Klausel soll sie nach dem Abstieg der Fortuna lediglich bei zwei Millionen Euro gelegen haben. Der 25 Jahre alte Ayhan war 2016 von Schalke 04 nach Düsseldorf gewechselt.