Testspiel: HSV gegen VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Im Rahmen des Helden Cups bestreitet der Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart ein Testspiel für den guten Zweck. Wir zeigen Euch alle Infos über die Begegnung und wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

HSV gegen VfB Stuttgart heute live: Was ist der Heldencup?

Der Heldencup 2020 findet in der Region rund um die Grenzstadt Kufstein statt. Die Hamburger Initiative "Helden helfen" lädt in Zusammenarbeit mit der Fußballagentur Onside Sports drei Traditionsvereine aus der 1. und 2. Bundesliga zum Testen mit internationalem Flair ein.

Mit von der Partie sind der Hamburger SV, VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld und Feyenoord Rotterdam. Das Turnier dient dem guten Zweck.

Der Helden Cup feierte im letzten Jahr Premiere, als sich der FC Schalke 04 den Sieg sicherte. Der Modus funktioniert denkbar einfach: Jeder tritt gegen jeden im Ligamodus an. Das Siegerteam darf am Ende entscheiden, für welches soziale Projekt die 30.000 Euro dotierte Spende verwendet wird.

HSV gegen VfB Stuttgart heute live: Alle Infos zur Partie

Die Hamburger möchten sich im Trainingslager in Bad Häring den Feinschliff für die kommende Saison in der 2. Liga holen. Unterstützt werden sie dabei von Neuzugang Simon Terodde, der vergangene Woche vorgestellt wurde.

Die Rothosen testeten im Rahmen des Trainingslagers bereits gegen den dänischen Erstligisten Randers FC, welches sie mit 1:2 verloren. Nun soll gegen den VfB Stuttgart ein Sieg her, um mit breiter Brust in die neue Saison in Liga Zwei zu starten.

Hier findet Ihr alle Informationen zur Partie:

Anstoß: 26.8.2020, 16 Uhr



26.8.2020, 16 Uhr Arena: Kufstein Arena

Kufstein Arena Baujahr: 1925

1925 Rasen: Naturrasen

HSV gegen VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Der gesamte Heldencup ist zur Freude der Fans kostenlos im Free-TV empfangbar. Der Sender ServusTV zeigt das gesamte Geschehen kurz bevor Anpfiff.

Auch für Fans, die während des Spiels unterwegs sind, hat sich der Sender etwas einfallen lassen. ServusTV zeigt einen Livestream, den Ihr kostenlos von Eurem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen könnt.

Hier gehts zum Livestream.

