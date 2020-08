Testspiel: Dynamo Dresden gegen Norwich City heute live im TV und Livestream

Am heutigen Mittwoch findet für Dynamo Dresden das vierte Testspiel in der diesjährigen Saisonvorbereitung statt. Für die Sachsen geht es gegen den englischen Zweitligisten Norwich City. Wir zeigen euch alle Infos zur Partie.

Dynamo Dresden gegen Norwich City heute live: Dynamo im Trainingslager

Dynamo Dresden befindet sich seit vergangenem Mittwoch im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt. Die Gelb-Schwarzen werden bis zum 27. August in Thüringen sein, um sich bestmöglich auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga vorzubereiten.

Am vergangenen Freitag testeten die Dresdner gegen die Eintracht aus Braunschweig, das Spiel ging mit 1:0 verloren. Nun wartet mit Norwich ein starkes Team von der Insel. Der Anstoß erfolgt um 16 Uhr.

Angesichts der Corona-Pandemie wird der Spielort geheim gehalten, damit keine Fans zum Zuschauen anreisen.

Dynamo Dresden gegen Norwich City heute live: Alle Infos zur Partie

Anstoß: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Ort: Heilbad Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt Übertragung: Dynamo-TV

Dynamo Dresden gegen Norwich City heute live: Norwich Absteiger aus der Premier League

Norwich war am Ende der vergangenen Saison als Tabellenletzter aus der Premier League abgestiegen. 21 Punkte standen am Ende der Saison auf dem Konto des deutschen Trainers Daniel Farke, so blieb dem Aufsteiger des Vorjahres nur der bittere Gang zurück in die Championship.

Bei den Canaries fehlt Ex-Dynamo Linksverteidiger Philipp Heise, er wurde von Norwich an den Karlsruher SC ausgeliehen. Daniel Farke sitzt seit 2017 auf der Bank von Norwich, davor coachte er die zweite Garde von Borussia Dortmund.

Dynamo Dresden gegen Norwich City heute live im TV und Livestream

Das Testspiel gegen den englischen Zweitligisten wird live und exklusiv bei DynamoTV in Kooperation Radio Dresden übertragen. Die Moderation des Spiels übernimmt Jens Umbreit, Sportchef von Radio Dresden, mit der Hilfe einiger Dynamo Co-Kommentatoren am Mikrofon durch die Partie.

Die Übertragung startet fünf Minuten vor Anpfiff. Hier gehts zum Livestream.

