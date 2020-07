FC Bayern München leiht Abwehrtalent Lars Lukas Mai nach Darmstadt aus

Bayern München gibt Abwehrtalent Lars Lukas Mai für ein Jahr an Zweitligist Darmstadt 98 ab. Der FCB hatte zuvor den Vertrag mit dem 20-Jährigen vorzeitig bis 2023 verlängert. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich bei Darmstadt 98 die Chance bekomme, mich in der 2. Bundesliga zu beweisen", sagte Mai in einer Mitteilung der Lilien.

Der U20-Nationalspieler war 2014 von seinem Heimatklub Dynamo Dresden in den Bayern-Nachwuchs gewechselt, schaffte aber bislang nicht den Durchbruch bei den Profis. Bis auf zwei Bundesliga-Einsätze im April 2018 wurde der Innenverteidiger vor allem in der U23 eingesetzt.

"Wir haben stets kommuniziert, dass wir gerade in der Abwehrzentrale Handlungsbedarf sehen. Daher sind wir überaus froh, dass wir mit Lukas Mai einen talentierten Spieler für uns gewinnen konnten", sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.