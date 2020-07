Wird die Relegation zur 2. Liga im Free-TV übertragen?

Nach der Bundesliga-Relegation starten heute die Entscheidungsspiele zur 2. Liga. Ob die Partien zwischen Nürnberg und Ingolstadt im Free-TV übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

Läuft die Relegation zur 2. Liga im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans. Beide Relegations-Spiele werden im Free-TV vom ZDF übertragen. Dabei können die Zuschauer die Partie im Fernsehen, aber auch im Livestream mitverfolgen. Den Stream findet Ihr auf der Homepage des ZDF.

Relegation zur 2. Liga im Livestream

Neben dem Stream des ZDF läuft das Spiel auch auf DAZN. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst überträgt alle Spiele der Relegation, so auch die beiden Partien zwischen dem 1. FC Nürnberg und des FC Ingolstadt.

Im Hinspiel bietet DAZN folgendes Team auf:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Relegation zur 2. Liga im Liveticker

Beide Spiele zwischen Nürnberg und Ingolstadt könnt Ihr im kostenlosen Liveticker bei SPOX mitverfolgen, wenn Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel nicht im TV oder Stream zu schauen.

1. FC Nürnberg: Droht der Absturz?

Werden die Clubberer tatsächlich durchgereicht? Nach dem Abstieg aus der Bundesliga ging die Talfahrt der Franken auch in der 2. Liga weiter. Durch das 1:1 bei Holstein Kiel am letzten Spieltag rutschten die Nürnberger tatsächlich noch auf den Relegationsplatz.

Als Reaktion darauf wurde Trainer Jens Keller gefeuert, nun soll Interims-Trainer Michael Wiesinger den Absturz verhindern.

FC Ingolstadt: Klappt's im zweiten Anlauf?

Beinahe wären die Schanzer noch direkt aufgestiegen. Erst ein Elfmeter in der Nachspielzeit im Parallelspiel in Würzburg ließ die Ingolstädter Träume platzen. Die Schanzer hatten ihre Hausaufgaben bei 1860 München erledigt (2:0), doch am Ende fehlte ein Punkt.

Nun heißt es für die Schanzer zum zweiten Mal in Folge Relegation. Im vergangenen Jahr scheiterten die Ingolstädter denkbar knapp am SV Wehen Wiesbaden.

2. Bundesliga, Relegation: Die Ergebnisse der letzten Jahre