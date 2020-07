Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Liga 1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker?

Im Kampf um den letzten Startplatz in der 2. Liga treffen in der Relegation der 1. FC Nürnberg auf den FC Ingolstadt. Wir verraten Euch, wer die Partie zeigt bzw. überträgt.

1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt: Wann und wo wird gespielt?

Das Hinspiel der Relegation für die 2. Liga wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ausgetragen. Anpfiff ist 18.15 Uhr, wobei die Ränge aufgrund der Corona-Pandemie erneut leer bleiben müssen. Ansonsten fasst das WM-Stadion von 2006 rund 50.000 Zuschauer.

Gespielt wird auf einem Naturrasen.

Wer zeigt / überträgt die Relegation zur 2. Liga: Nürnberg gegen Ingolstadt im TV und Livestream

Die Fans können gleich zwischen drei Anbietern auswählen. Das ZDF überträgt das bayrische Derby im Free-TV und bietet zudem über ihre Homepage einen Livestream an.

Dazu halten auch die Streaming-Dienste DAZN und Amazon Prime die Rechte an der Übertragung. DAZN steigt um 18 Uhr mit der Übertragung ein und setzt dabei auf folgendes Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

DAZN bietet zudem eine weitere Option an, die Zuschauer können so zum Beispiel die Partie mit Fan-Atmosphäre genießen. Zudem kann das Spiel zeitversetzt on demand geschaut werden. Nach Abpfiff wird es auf der Plattform auch zeitnah die Highlights zu sehen geben.

Relegation zur 2. Liga im Liveticker: 1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt

Wer das Spiel nicht im Free-TV oder im Stream verfolgen kann, für den ist der kostenlose Liveticker von SPOX eine sinnvolle Alternative. Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und auch keine Großchance.

Hier geht es zum Liveticker von Nürnberg gegen Ingolstadt

1. FC Nürnberg gegen FC Ingolstadt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Nürnberg: Mathenia - Sorg, Mavropanos, Mühl, Handwerker - Erras - H. Behrens - Schleusener, Dovedan, Hack - Ishak

FC Ingolstadt: Knaller - Paulsen, Antonitsch, Schröck, Gaus - Krauße, Thalhammer - Kaya, Beister, Elva - Kutschke

