Relegations-Rückspiel zur 2. Liga, FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg: Ort, Datum, TV-Übertragung, Livestream

Der 1. FC Nürnberg hat mit dem 2:0 im Hinspiel der Relegation gegen den FC Ingolstadt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Können die Franken auch den letzten Schritt gehen? Wann das Rückspiel stattfindet und wo ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Trainerwechsel nach dem 34. Spieltag scheint beim 1. FC Nürnberg gefruchtet zu haben. Das Interims-Duo Michael Wiesinger und Marek Mintal hat den Club zu einem 2:0-Sieg im Hinspiel der Relegation geführt.

Nach der Entlassung von Jens Keller legten die Franken zudem ein Kurztrainingslager in Bad Gögging ein. Vor allem Fabian Nürnberger hat dies wohl einen Schub gegeben. Nachdem er in der Saison keinen einzigen Treffer erzielt hatte, traf er im Heimspiel gegen die Schanzer doppelt. Damit hat Nürnberg eine optimal Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Samstag.

Relegations-Rückspiel Ingolstadt - Nürnberg: Ort, Datum, TV-Übertragung

Wettbewerb: Relegation zur 2. Liga

Datum: 11. Juli 2020

Uhrzeit: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Ort: Audi-Sportpark (Ingolstadt)

Audi-Sportpark (Ingolstadt) Übertragung: DAZN, Amazon Prime, ZDF

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg: Relegations-Rückspiel live im TV und Livestream

Um das Spiel zu verfolgen gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen überträgt das ZDF das Rückspiel live im Free-TV. Außerdem hat der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenlosen Livestream auf der Webseite zdf.sport.de im Angebot.

Die Livestreams bei DAZN und Amazon Prime, wo das Spiel ebenfalls zu sehen ist, sind dagegen kostenpflichtig. Bei DAZN kann man jedoch einen Probemonat abschließen und somit die Partie ebenfalls for free sehen.

Ab 18 Uhr steht der Livestream beim Sport-Streaming-Dienst, der unter anderem alle Spiele der Primera Division und der Serie A zeigt, zum Abruf bereit. Mit folgenden Personal begleitet DAZN das Relegations-Rückspiel:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Mario Rieker

Mario Rieker Experte: Sebastian Kneißl

Relegations-Rückspiel FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg im Liveticker

Ihr seid unterwegs, wollt dennoch keine entscheidende Szene verpassen? Dann legen wir Euch unseren Liveticker ans Herz. Mit diesem berichten wir ausführlich über die Partie.

Hier geht es zum Liveticker des Relegations-Rückspiels zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Nürnberg.

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg: Direkte Duelle

Bislang gab es zwischen den beiden bayerischen Teams acht Pflichtspiele. Nur eine Partie davon gewann der FCI. Der Sieg datiert aus dem Jahr 2017, als beide Klubs in der 2. Liga spielten.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 07.07.2020 Relegation zur 2. Liga 1. FC Nürnberg FC Ingolstadt 2:0 09.08.2019 DFB-Pokal, 1. Runde FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg 0:1 15.04.2018 2. Liga FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg 1:1 06.11.2017 2. Liga 1. FC Nürnberg FC Ingolstadt 1:2 04.05.2015 2. Liga FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg 1:1 23.11.2014 2. Liga 1. FC Nürnberg FC Ingolstadt 2:1 03.05.2009 2. Liga 1. FC Nürnberg FC Ingolstadt 1:0 16.11.2008 2. Liga FC Ingolstadt 1. FC Nürnberg 0:3

2. Liga, Relegation: Die Ergebnisse der vergangenen Jahre

In der vergangenen Saison nahm der FC Ingolstadt, damals noch als Zweitligist, an der Relegation teil. Aufgrund der Auswärtstorregel mussten die Schanzer jedoch den Gang in die 3. Liga auf sich nehmen.