HSV, News und Gerüchte: Hamburger SV offenbar vor Verpflichtung von Klaus Gjasula

In Person von Klaus Gjasula steht angeblich der erste HSV-Neuzugang für die kommende Saison fest. Nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg wird der HSV aus Kostengründen offenbar eine Gehaltsobergrenze einführen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum Hamburger SV.

HSV, Gerüchte: Klaus Gjasula wechselt wohl nach Hamburg

Der HSV hat sich offenbar die Dienste von Klaus Gjasula für die kommende Saison gesichert. Das berichtet Sport1. Demnach soll der 30-Jährige einen Zweijahresvertrag an der Elbe unterschreiben. Gjasula kommt ablösefrei vom Bundesliga-Absteiger Paderborn.

"Ich weiß, wo er hingeht, werde den Verein, bei dem Klaus am Mittwoch unterschreiben wird, aber für mich behalten", bestätigte Paderborn-Coach Steffen Baumgart im Westfalenblatt bereits den bevorstehenden Abgang des Defensivmanns. "Was ich sagen kann, ist, dass es eine schöne Herausforderung für ihn sein wird."

Gjasula stand 2019/20 in 29 Spielen (zwei Tore und zwei Vorlagen) für Paderborn auf dem Platz und stellte mit 17 Gelben Karten einen Bundesliga-Rekord auf. Nach zwei Jahren in Paderborn verabschiedete er sich bereits am Dienstag von seinem alten Arbeitgeber.

HSV führt angeblich Gehaltsobergrenze ein

Nach Informationen der Sport Bild wird der HSV eine Gehaltsobergrenze für alle Neuzugänge einführen. Demnach soll das Grundgehalt für die Spieler künftig nicht mehr als 600.000 Euro betragen - plus eventuelle Bonuszahlungen.

Dies ist eine Reaktion auf den verpassten Bundesliga-Aufstieg. Im dritten Zweitliga-Jahr in Folge wird der Mannschaftsetat des HSV dem Bericht zufolge von 30 auf 23 Millionen Euro gesenkt. "Wir haben festgestellt, dass die Rahmenbedingungen sich verändert haben und die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht besser geworden sind", sagte Sportvorstand Jonas Boldt dazu.

In den vergangenen Jahren hatte der HSV immer wieder Top-Gehälter ausgeschüttet. So bezieht Bobby Wood beispielsweise ein Jahres-Salär von 2,1 Milionen Euro. In der abgelaufenen Saison kam der 27-Jährige allerdings nur sechsmal zum Einsatz und wurde in der Rückrunde aussortiert.

© imago images / Poolfoto

HSV an Verpflichtung von Simon Terodde interessiert?

Wie die Sport Bild vermeldet, haben die Hamburger zudem ein Auge auf Simon Terodde geworfen. Der 32-jährige Angreifer spielt beim 1. FC Köln unter Trainer Markus Gisdol nicht mehr die gewünschte Rolle. Der HSV hat offenbar bereits Interesse bekundet.

Das Problem: Terodde könnte zu teuer für den HSV sein. In Köln, wo er noch bis 2021 unter Vertrag steht, verdient Terodde angeblich 2,5 Millionen Euro pro Saison. Um zu den Hanseaten zu wechseln, müsste er aufgrund der neuen Gehaltsobergrenze wohl auf mehr als zwei Drittel seines derzeitigen Gehalts verzichten.

Neben dem HSV sollen auch der 1. FC Nürnberg sowie einige Klubs aus England interessiert sein, darunter offenbar Fulham, Nottingham und Blackburn. Terodde spielt seit 2018 für Köln, kam in der Rückrunde aber nur noch ganze 64 Minuten zum Einsatz.

2. Liga: Abschlusstabelle der Saison 2019/20