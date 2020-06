2. Liga: VfL Osnabrück gegen VfL Bochum heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Osnabrück empfängt in der heutigen Zweitliga-Partie den VfL Bochum. Alle Infos dazu und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

2. Liga: Osnabrück gegen Bochum - Ort, Uhrzeit

Die Partie zwischen Osnabrück gegen Bochum beginnt am heutigen Samstag um 13 Uhr. Austragungsort der Partie wird das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück sein.

© imago images

2. Liga: VfL Osnabrück gegen VfL Bochum heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr das Spiel zwischen den beiden Klubs live sehen wollt, seid Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Sky überträgt alle Spiele der 2. Liga exklusiv.

Heute beginnt die Übertragung um 12.30 Uhr mit den Vorberichten, die von Peter Hardenacke moderiert werden. Kommentator des Spiels ist Markus Gaupp.

Osnabrück gegen Bochum: Die 2. Liga heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Spielen der 2. Liga einen Liveticker an. Ihr könnt hier sogar zwischen Einzelspiel und der Konferenz wählen.

VfL Osnabrück gegen VfL Bochum: Die letzten Duelle im Überblick

Bislang trafen beide Mannschaften erst dreimal aufeinander. Der VfL Osnabrück gewann allerdings noch kein Spiel gegen die Bochumer.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 2. Bundesliga 22.11.2019 1:1 2. Bundesliga 08.05.2011 1:3 2. Bundesliga 12.12.2010 2:1

Die Tabelle der 2. Liga