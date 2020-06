2. Liga: VfL Bochum - St. Pauli heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Start des 30. Spieltags der 2. Bundesliga treffen der VfL Bochum und der FC St. Pauli aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo und wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream verfolgen könnt.

VfL Bochum gegen FC St. Pauli: Ort, Datum, Anpfiff

Die Partie VfL Bochum gegen FC St. Pauli findet am heutige Freitag, den 5. Juni. statt. Angepfiffen wird das Spiel um 18.30 Uhr in Vonovia Ruhrstadion in Bochum.

Dort haben normalerweise 27.599 Zuschauer Platz, die Ränge müssen aber aufgrund der Corona-Krise unbesetzt bleiben.

VfL Bochum vs. St. Pauli live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und FC St. Pauli ist ausschließlich auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele der 2. Liga live und exklusiv.

Allen Abonnenten steht außerdem ein Livestream via Sky Go zur Verfügung. Alle weiteren Sportfans können mit dem Sky Ticket einen Tagespass erwerben.

Für diejenigen, die das Spiel nicht live verfolgen können, bietet der Streamingdienst DAZN die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf Abruf an.

Das DAZN-Abo wird für einen monatlichen Preis in Höhe von 11,99 Euro und einen jährlichen Preis in Höhe von 119,99 Euro angeboten. Zuvor ist es möglich, einen kostenlosen Probemonat zu nutzen.

VfL Bochum vs. St. Pauli im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf TV-Übertragung oder Livestream von Sky hat, kann hier bei SPOX kostenlos das Spiel im Liveticker verfolgen. Hier gelangt Ihr zum Liveticker.

VfL Bochum vs. St Pauli: Die voraussichtlich Aufstellungen

Beim VfL hat sich Chung-Yong Lee in Magdeburg die fünfte Gelbe Karte eingehandelt und muss passen. Dafür besteht die Hoffnung auf eine Rückkehr von Robbie Kruse. Sebastian Maier, Jannik Bandowski, Thomas Eisfeld, Milos Pantovic und Maxim Leitsch fallen dagegen weiterhin aus.

Bei den Gästen aus Hamburg kam es für Trainer Markus Kauczinski zuletzt knüppeldick. Mit Christopher Buchtmann und Richard Neudecker meldeten sich schon vergangene Woche zwei Stammkräfte verletzungsbedingt ab, dann mussten gegen Dresden mit Marvin Knoll und Mats Möller Daehli zwei weitere Leistungsträger bereits vor der Pause angeschlagen vom Platz.

VfL Bochum : Riemann - Celozzi, Gyamerah, Hoogland, Danilo - Losilla, Tesche - Kruse, Weilandt, Sam - Hinterseer

: Riemann - Celozzi, Gyamerah, Hoogland, Danilo - Losilla, Tesche - Kruse, Weilandt, Sam - Hinterseer St. Pauli: Himmelmann - Zander, Ziereis, Avevor, Buballa - Dudziak, Flum - Miyaichi, Möller Daehli, Sobota - Allagui

2. Bundesliga: Der 30. Spieltag im Überblick

Tabellenführer Bielefeld kann am Samstag im Heimspiel gegen Nürnberg einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg machen. Zum Abschluss des Spieltags empfängt der HSV im Nordduell Holstein Kiel.

Datum Heim Gast 05.06. 18:30 Uhr VfL Bochum FC Sankt Pauli 05.06. 18:30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Sandhausen 06.06. 13:00 Uhr SV Wehen SG Dynamo Dresden 06.06. 13:00 Uhr Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 06.06. 13:00 Uhr Jahn Regensburg SV Darmstadt 98 07.06. 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue Karlsruher SC 07.06. 13:30 Uhr VfB Stuttgart VfL Osnabrück 07.06. 13:30 Uhr Hannover 96 Heidenheim 08.06. 20:30 Uhr Hamburger SV Holstein Kiel

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Mit 35 und 36 Punkten stehen St. Pauli und Bochum im Tabellenmittelfeld. Da allerdings der KSC mit 30 Punkten den Abstiegs-Relegationsplatz belegt, benötigen beide Teams noch Punkte, um den Klassenerhalt zu sichern.