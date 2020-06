FC St. Pauli gegen Jahn Regensburg heute live: 2. Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Feiert der FC St. Pauli heute gegen Jahn Regensburg den sicheren Klassenerhalt in der 2. Liga? Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hol Dir hier den kostenfreien Probemonat von DAZN und schau die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

FC St. Pauli gegen Jahn Regensburg: Austragungsort, Anstoßzeit

Spielort ist heute das Millerntor-Stadion im Hamburger Stadtteil St. Pauli.

Los geht es am heutigen Sonntag, den 21. Juni, um 15.30 Uhr. Zeitgleich laufen acht weitere Spiele in der 2. Bundesliga, da an den letzten beiden Spieltagen alle Partien parallel ausgetragen werden.

FC St. Pauli gegen Jahn Regensburg heute live: 2. Bundesliga im TV und Livestream

Wie Ihr es gewohnt seid, läuft die 2. Bundesliga exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München lässt Euch auch heute die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz.

Kommentieren wird die 90 Minuten Torsten Kunde. Seine Stimme hört Ihr auch in den in der Konferenz, die Yannick Erkenbrecher moderiert, zu sehenden Ausschnitten.

Um auch unterwegs nichts zu verpassen, benötigt Ihr entweder SkyGo (im TV-Abo enthalten und per App abrufbar) oder einen Tagespass via Sky Ticket.

Bilder vom Spiel gibt es außerdem bei DAZN zu sehen: Der Streamingdienst stellt bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Höhepunkte der Partie auf seiner Plattform zur Verfügung. Hier geht's zum kostenfreien Probemonat von DAZN.

FC St. Pauli gegen Jahn Regensburg im Liveticker

Ihr seid unterwegs oder könnt das Spiel aus einem anderen Grund nicht live sehen? Dann ab zu unseren Livetickern:

FC St. Pauli - Jahn Regensburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer heute Ihre Teams aufs Feld schicken:

FC St. Pauli: Himmelmann - Zander, Östigard, Buballa, Penney - Ohlsson - Benatelli, Knoll - Sobota - Diamantakos, Gyökeres

Jahn Regensburg: Weidinger - Saller, Nachreiner, Correia, Okoroji - Besuschkow, Geipl - Stolze, George - Albers, Grüttner

© imago images

2. Bundesliga: Die Begegnungen am 33. Spieltag

Das Topspiel des Tages findet zwischen Heidenheim und dem HSV statt, die um den dritten Platz kämpfen.

Datum Heim Gast 21.06. 15:30 Uhr 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 21.06. 15:30 Uhr 1. FC Heidenheim Hamburger SV 21.06. 15:30 Uhr FC Sankt Pauli Jahn Regensburg 21.06. 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 SV Wehen Wiesbaden 21.06. 15:30 Uhr VfL Bochum SpVgg Greuther Fürth 21.06. 15:30 Uhr Erzgebirge Aue Hannover 96 21.06. 15:30 Uhr SV Sandhausen Dynamo Dresden 21.06. 15:30 Uhr VfL Osnabrück Holstein Kiel 21.06. 15:30 Uhr Karlsruher SC Arminia Bielefeld

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag