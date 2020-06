Am Dienstag findet in der 2. Bundesliga das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Greuther Fürth statt. Es ist die einzige Partie heute. Warum das so ist das verraten wir euch hier.

2.Liga Deshalb spielt Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth am Dienstag

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Greuther Fürth hätte eigentlich am Sonntag, den 24.05., stattfinden sollen. Doch aufgrund positiver Corona-Fälle bei Dynamo Dresden konnte die Partie kurz nach dem der 2. Liga nicht ausgetragen werden. Somit wurde das Nachholspiel auf Dienstag, den 9. Juni, verlegt.

Die Spieler sowie Trainer und Betreuer von Dynamo Dresden befanden sich nämlich vom 9. Mai bis zum gestrigen Samstag aufgrund von mehreren positiven Corona-Tests im Team in Quarantäne und durften somit nicht antreten. Bereits die für den 17. Mai geplante Partie gegen Hannover 96 (26. Spieltag) musste verschoben werden.

Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth live im TV und Livestream

Das Nachholspiel zwischen Dynamo Dresden und Greuther Fürth kann nicht im Free-TV, sondern lediglich bei Sky verfolgt werden. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv.

Allen Abonnenten steht außerdem ein Livestream via Sky Go zur Verfügung. Alle weiteren Sportfans können mit dem Sky Ticket einen Tagespass erwerben.

Für diejenigen, die das Spiel nicht live verfolgen können, bietet der Streamingdienst DAZN die Highlights bereits schon 40 Minuten nach Abpfiff an.



Hannover 96 vs. Dynamo Dresden im Liveticker

Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth: Die voraussichtlichen Aufstellungen.

Dynamo Dresden: Broll - Lowe, Ballas, Ehlers, Wahlqivst - Petrak, Husbauer, Nikolaou - Donyoh, Makienok, Terrazino

Greuther Fürth: Burchert - Wittek, Caligiuri, Jaeckel, Meyerhofer - Tillmann, Seguin, Ernst - Nielsen, Keita-Ruel, Hrgota

2. Bundesliga: Die Tabelle nach dem 30. Spieltag

Dynamo Dresden ist das Schlusslicht der 2. Bundesliga. Doch es besteht noch die Chance auf die Relegation bzw. Den Verbleib in der 2. Liga. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nur drei Punkte und Dynamo Dresden hat zwei Spiele weniger aufgrund der verschobenen Spiele.