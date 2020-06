2. Bundesliga: Bielefeld verpasst gegen Club weiteren Sieg - Sieg für Dresden

Arminia Bielefeld hat in der 2. Bundesliga einen weiteren großen Schritt in Richtung Rückkehr ins Oberhaus verpasst. Im Heimspiel gegen Erstliga-Absteiger 1. FC Nürnberg kamen die Ostwestfalen über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Die Arminia ist seit elf Spielen ungeschlagen, allerdings gab es in den letzten fünf Spielen vier Unentschieden.

Fabian Klos (14.) hatte den Spitzenreiter mit seinem 18. Saisontor in Führung gebracht, Patrick Erras (43.) gelang für den Club der Ausgleich. Trotzdem stehen die Chancen der Arminia für den achten Bundesliga-Aufstieg in der Klub-Historie gut. Der Vorsprung auf den Hamburger SV auf Relegationsrang drei beträgt vorläufig acht Punkte. Die Nürnberger konnten sich über einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf freuen.

Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden erkämpfte sich im Kellerduell beim Vorletzten SV Wehen Wiesbaden ein 3:2 (2:2) und feierte einen Befreiungsschlag. Einen Dämpfer im Aufstiegskampf musste hingegen Darmstadt 98 durch das 0:3 (0:1) bei Jahn Regensburg hinnehmen.

Dynamo jubelt über späten Sieg in Wiesbaden

Dominik Franke (9.) sorgte per Eigentor für die Dresdner Führung. Daniel Kyereh (23.) und Moritz Kuhn (25.) markierten dann eine 2:1-Führung der Wiesbadener. Patrick Schmidt (44.) gelang noch vor der Pause für die Sachsen der 2:2-Ausgleich.

Simon Makienok (89.) zeichnete für das Dresdner Siegtor (89.) verantwortlich, womit Dynamo nur noch einen Punkt hinter Wehen Wiesbaden rangiert. Dynamo-Torschütze Schmidt sah in der Nachspielzeit (90.+4) wegen unsportlichen Verhaltens noch die Gelb-Rote Karte.

"Ich wollte ihn eigentlich schon lange raus nehmen. Doch das Tor hat er geil gemacht", sagte SGD-Trainer Marcus Kauczinski nach dem Spiel bei Sky über den Helden des Tages: "Wir haben noch zwei Spiele, um nachzulegen. Wir haben gezeigt, dass wir zusammenhalten und kämpfen."

In Regensburg schoss Marcel Correia (7.) die Oberpfälzer des SSV Jahn früh in Führung. Die Gastgeber waren sehr effizient in der Chancenverwertung und schafften durch Max Besuschkow (52.) das 2:0, Jann George (77.) machte mit dem dritten Treffer für den Jahn alles klar.

Durch den Dreier haben die Regensburger den Klassenerhalt fast sicher. Der Regensburger Erik Wekesser sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (57.). Der Darmstädter Tobias Kempe (66.) setzte einen Foulelfmeter über das Tor.

2. Liga: Die aktuelle Tabelle

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Arminia Bielefeld 29 54:27 27 57 2. VfB Stuttgart 29 49:35 14 51 3. Hamburger SV 29 55:35 20 49 4. 1. FC Heidenheim 29 38:29 9 48 5. SV Darmstadt 98 29 39:38 1 43 6. VfL Bochum 30 47:46 1 39 7. Hannover 96 29 43:43 0 39 8. SV Sandhausen 30 37:38 -1 39 9. SSV Jahn Regensburg 30 45:48 -3 38 10. SpVgg Greuther Fürth 29 41:40 1 38 11. Holstein Kiel 29 45:46 -1 38 12. FC Erzgebirge Aue 29 39:42 -3 36 13. FC Sankt Pauli 30 35:39 -4 35 14. VfL Osnabrück 29 39:42 -3 34 15. 1. FC Nürnberg 30 38:50 -12 33 16. Karlsruher SC 29 37:48 -11 30 17. SV Wehen Wiesbaden 30 37:52 -15 28 18. SG Dynamo Dresden 28 28:48 -20 27