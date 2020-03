2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen VfL Bochum heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 25. Spieltag der 2. Bundesliga treffen der SV Darmstadt 98 und der VfL Bochum aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung der beiden Mannschaften heute live im TV, Liveticker und Livestream verfolgen könnt.

SV Darmstadt 98 - VfL Bochum: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie zwischen Darmstadt und Bochum wird am heutigen Samstag, den 7. März, um 13 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Därmstädter Merck-Stadion am Böllenfalltor.

Die Spielleitung übernimmt Schiedsrichter Tobias Reichel, dem die Assistenten Asmir Osmanagic und Tobias Endriß zur Seite stehen werden. Als Video-Assistent wird Timo Gerach das Spiel beobachten.

SV Darmstadt 98 gegen VfL Bochum: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Bundesliga gibt es bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt bereits um 12.30 Uhr mit der Übertragung des Spiels SV Darmstadt 98- VfL Bochum. Kommentiert wird das Spiel von Sven Haist. Außerdem ist das Spiel auch in der Konferenz zu sehen.

Via Sky Go könnt Ihr die Partie zudem im Livestream sehen. Es besteht zudem auch die Möglichkeit, sich via Sky Ticket einen Tagespass kaufen.

Darmstadt - Bochum: Die 2. Bundesliga im SPOX-Liveticker

SPOX begleitet alle Spiele der 2. Bundesliga im Liveticker. Hier könnt Ihr das Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem VfL Bochum verfolgen. Zudem könnt Ihr über alle Samstagsspiele der 2. Bundesliga in unserem Konferenzticker auf dem Laufenden bleiben.

SV Darmstadt 98 - VfL Bochum: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit folgenden Aufstellungen könnten die beiden Mannschaften ins Spiel starten:

SV Darmstadt 98: Schuhen - Bader, Dumic, Höhn, Holland - Palsson, Stark - Honsak, Kempe, Mehlem - Dursun

Schuhen - Bader, Dumic, Höhn, Holland - Palsson, Stark - Honsak, Kempe, Mehlem - Dursun VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Decarli, Leitsch, Danilo - Tesche, Losilla, Janelt - Osei-Tutu, Blum - Ganvoula

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag

Für beide Mannschaften ist es eine richtungsweisende Partie. Die Gastgeber würden mit einem Sieg in Schlagdistanz auf den Relegationsrang bleiben, die Bochumer könnten sich mit drei Punkten ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen.