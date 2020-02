2. Liga: Samstagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr heute Nachmittag alle drei Partien am 24. Spieltag der 2. Liga live und in voller Länge im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen. Mit SPOX seid Ihr immer live dabei.

Mit dem kostenlosen DAZN-Probemonat könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga sehen.

2. Liga: Die heutigen Partien

Die Spiele am heutigen Samstagnachmittag, 29. Februar, versprechen Spannung pur. Sowohl der HSV und Stuttgart als auch die ebenfalls zeitgleich spielenden Heidenheimer haben durchaus noch Chancen im Kampf um den Aufstieg ins Oberhaus.

Alle drei Partien finden um 13 Uhr statt.

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 29. Februar 2020 (13 Uhr) SV Darmstadt 98 Heidenheim 29. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 29. Februar 2020 (13 Uhr) FC Erzgebirge Aue Hamburger SV

2. Liga heute live im TV und Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr die 2. Liga am heutigen Samstagnachmittag ausschließlich bei Sky verfolgen. Der Pay-TV Sender bietet alle drei Partien sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz an.

Außerdem gibt es wie gewohnt via SkyGo einen Livestream. Wer kein Abonnement besitzt, kann sich auf SkyTicket einen Tagespass kaufen.

2. Liga heute im SPOX-Liveticker

Keinen Zugriff auf Sky? Kein Problem, wir halten Euch mit unseren ausführlichen Livetickern zu allen drei Begegnungen auf dem Laufenden. Zu den Tickern:

In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben zahlreichen weiteren sportlichen Highlights zudem eine Konferenz mit allen Samstags-Spielen.

2. Liga: Der 24. Spieltag im Überblick

Bereits gestern waren Jahn Regensburg, Dynamo Dresden, der Karlsruher SC und der 1. FC Nürnberg im Einsatz, anders als heute drehte sich jedoch alles um den Abstiegskampf. Dynamo und der Club feierten wichtige Siege.

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Jahn Regensburg SG Dynamo Dresden 28. Februar 2020 (18.30 Uhr) Karlsruher SC 1. FC Nürnberg 29. Februar 2020 (13 Uhr) SV Darmstadt 98 Heidenheim 29. Februar 2020 (13 Uhr) SpVgg Greuther Fürth VfB Stuttgart 29. Februar 2020 (13 Uhr) FC Erzgebirge Aue Hamburger SV 1. März 2020 (13.30 Uhr) FC Sankt Pauli VfL Osnabrück 1. März 2020 (13.30 Uhr) VfL Bochum Sandhausen 1. März 2020 (13.30 Uhr) Arminia Bielefeld SV Wehen 2. März 2020 (20.30 Uhr) Hannover 96 Holstein Kiel

Den Abschluss am 24. Spieltag in der 2. Liga macht am Montagabend um 20.30 Uhr die Partie Hannover 96 gegen Holstein Kiel.

2. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Mit Heidenheim (38 Punkte), Hamburg (41) und Stuttgart (44) sind am heutigen Samstagnachmittag gleich drei Vereine zeitgleich im Einsatz, die um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen.