2. Bundesliga: Sonntagsspiele mit VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 15. Spieltags in der 2. Liga stehen heute drei Spiele an. Unter anderem sind die Spitzenteams des VfB Stuttgart und von Arminia Bielefeld im Einsatz. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partien und der aktuellen Lage in der Liga.

2. Liga: Die Sonntagsspiele im Überblick

Die drei heutigen Begegnungen werden allesamt um 13.30 Uhr angepfiffen. Neben der Arminia und dem HSV treffen im dritten Spiel des Tages Heidenheim und Fürth aufeinander.

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Liveticker 13.30 Uhr Sandhausen VfB Stuttgart SPOX 13.30 Uhr Heidenheim SpVgg Greuther Fürth SPOX 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 Arminia Bielefeld SPOX

2. Liga: VfB Stuttgart und Arminia Bielelfeld heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Liga sind live und exklusiv bei Sky zu sehen. Ab 13 Uhr stimmt Euch der Pay-TV-Sender in Person von Hartmut von Kameke auf die Partien des Sonntags ein. Neben der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 könnt Ihr die Begegnungen ebenso als Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 3, 4 und 5 verfolgen.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky als Alternative auch eine Übertragung via Sky Go im Livestream an.

2. Liga: Die Sonntagsspiele heute im LIVE-TICKER

Verfügt Ihr über kein Pay-TV-Abonnement, müsst Ihr dennoch nicht auf die heutigen Zweitligaspiele verzichten. SPOX stellt Euch zu sämtlichen Partien aus Liga zwei einen umfangreichen Liveticker zur Verfügung und versorgt Euch mit allen Informationen aus den Stadien.

2. Liga: Die bisherigen Ergebnisse am 15. Spieltag

Der Hamburger SV unterlag überraschend im Nordderby gegen Osnabrück. Derweil landeten die krisengeplagten Hannoveraner einen Befreiungsschlag auf St. Pauli.

Datum Anstoß Heimteam Ergebnis Auswärtsteam 29.11. 18.30 Uhr VfL Osnabrück 2:1 Hamburger SV 29.11. 18.30 Uhr Karlsruher SC 4:1 Jahn Regensburg 30.11. 13 Uhr FC Sankt Pauli 0:1 Hannover 96 30.11. 13 Uhr VfL Bochum 2:0 FC Erzgebirge Aue 30.11. 13 Uhr SG Dynamo Dresden 1:2 Holstein Kiel 30.11. 13 Uhr 1. FC Nürnberg 0:2 SV Wehen

2. Liga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Mit einem Punktgewinn in Darmstadt kann sich die Arminia an die Tabellenspitze setzen. Außerdem kann Dresden mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen.