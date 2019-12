2. Liga heute live: HSV und Bielefeld im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Der nächste Spieltag der 2. Bundesliga steht auf dem Programm. Unter anderem wirken heute der HSV und Arminia Bielefeld mit. Welche Mannschaften heute gegen wen spielen und wo Ihr die Partien im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

2. Liga: Die Partien des heutigen Tages

Die Freitagsspiele der 2. Bundesliga finden um 18.30 Uhr statt. Der HSV und die Arminia bestreiten ihre Spiele jeweils in der heimischen Arena.

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr Hamburger SV 1. FC Heidenheim 18.30 Uhr Arminia Bielefeld Karlsruher SC

2. Bundesliga mit HSV und Bielefeld im TV und Livestream sehen

Alle Partien der 2. Bundesliga werden live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf Sky seht Ihr jeweils die Einzelspiele und eine Konferenzschaltung.

Via SkyGo (für TV-Abo-Kunden per App abrufbar) könnt Ihr einen Livestream sehen. Alternativ könnt Ihr Euch bei SkyTicket ohne Sky-Abo einen Monatspass kaufen.

Anders als in der vergangenen Saison stellt Sky in dieser Saison nicht mehr extra Kommentatoren für die Konferenz ab, sondern schaltet, ähnlich der NFL Red Zone, mithilfe eines Moderators zwischen den Bildern und Kommentaren der Einzelspiele hin und her.

Die heutigen Spiele der 2. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

SPOX bietet zu jedem Spiel der 2. Bundesliga einen Liveticker an. Zusätzlich zu den Einzelspielen bieten wir Euch die Möglichkeit, alle laufenden Spiele in der Konferenz zu verfolgen. Viel Spaß!

2. Bundesliga: Die restlichen Partien des Spieltages

Dies sind die übrigen Spiele des Spieltages:

Uhrzeit Heim Gast Sa., 13 Uhr Hannover 96 FC Erzgebirge Aue Sa., 13 Uhr Holstein Kiel VfL Osnabrück Sa., 13 Uhr SpVgg Greuther Fürth VfL Bochum So., 13.30 Uhr SG Dynamo Dresden SV Sandhausen So., 13.30 Uhr SV Wehen SV Darmstadt 98 So., 13.30 Uhr Jahn Regensburg FC Sankt Pauli Mo., 20.30 Uhr VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag

Mit Arminia Bielefeld und dem HSV sind heute die beiden punktemäßig besten Mannschaften aktiv. Dazu spielt der Vierte aus Heidenheim und der KSC, die zurzeit Zehnter sind.