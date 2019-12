2. Bundesliga: Die Freitagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag stehen in der 2. Bundesliga zwei Spiele an. Welche das sind und wo diese heute live im TV und Livestream übertragen werden, verrät Euch SPOX. Zudem erfahrt Ihr, wie Ihr zu unseren Livetickern gelangt.

Unter anderem ist Bundesliga-Absteiger Hannover 96 heute im Einsatz. Die Niedersachsen feierten nach einem schwachen Saisonstart zuletzt zwei Siege unter dem neuen Trainer Kenan Kocak und rangieren auf Platz zwölf.

2. Bundesliga: Die heutigen Spiele im Überblick

Während Hannover 96 beim VfL Bochum gastiert, trifft Erzgebirge Aue auf Jahn Regensburg. Wie üblich beginnen die Spiele am Freitag um 18.30 Uhr.

Termin Uhrzeit Heim Gast 13. Dezember 18.30 Uhr VfL Bochum Hannover 96 13. Dezember 18.30 Uhr Erzgebirge Aue Jahn Regensburg

2. Bundesliga: Die Freitagsspiele heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der zweithöchsten deutschen Spielklasse liegen ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky, der somit alle Spiele am heutigen Freitag live in voller Länge zeigt - sowohl einzeln als auch in einer Konferenz.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Solltet Ihr nicht über ein Abonnement beim Bezahlsender verfügen, könnt Ihr Euch über das SkyTicket einen Tagespass holen.

2. Bundesliga heute im Liveticker

Wer nicht über das benötigte Abonnement verfügt, aber immer auf dem Laufenden bleiben möchte, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unseren ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Highlights. Hier geht's zur heutigen Tagesübersicht.

2. Liga heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten Bochum und Hannover spielen:

VfL: Riemann - Gamboa, Decarli, Bella Kotchap, Danilo - Tesche, Losilla - Zoller, Lee, Blum - Ganvoula

H96: Zieler - Korb, Elez, Anton, Albornoz - Bakalorz - Haraguchi, Maina, Muslija, Hansson - Weydandt

So könnten Aue und Regensburg auflaufen:

Erzgebirge: Männel - Rizzuto - Gonther - Mihojevic - Kempe - Risse - Fandrich - Krüger - Nazarov - Hochscheidt - Testroet

Jahn: Meyer - Saller - Nachreiner - Correia - Okoroji - Gimber - Besuschkow - George - Stolze - Grüttner - Albers

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Die Zweitliga-Tabelle vor dem 17. Spieltag: