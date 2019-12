2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim gegen Arminia Bielefeld heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der 2. Bundesliga: Der Tabellenvierte 1. FC Heidenheim trifft auf Tabellenführer und Herbstmeister Arminia Bielefeld. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld: Wann und wo findet die Partie statt?

Anstoß der Partie ist um 13 Uhr. Gespielt wird in der Heidenheimer Voith-Arena, die Platz für 15.000 Zuschauer bietet.

Schiedsrichter der Partie ist Tobias Stieler, der von Frederick Assmuth und Lothar Ostheimer an den Seitenlinien unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Mitja Stegemann, Video-Assistent Michael Bacher.

Heidenheim - Bielefeld: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 2. Bundesliga seht Ihr in dieser Saison ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky. Eine Übertragung im Free-TV findet folglich nicht statt. Die Vorberichte zum Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Arminia Bielefeld fangen bereits eine halbe Stunde vor Anstoß, als um 12.30 Uhr an. Kommentator der Partie ist Torsten Kunde. Zusätzlich zeigt Sky das Spiel auch in der Konferenz.

Neben der klassischen TV-Übertragung bietet Sky für seine Kunden auch einen Livestream via SkyGo an. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid, habt Ihr via Sky Ticket die Möglichkeit, einen Tagespass zu erwerben und so das Spiel live zu sehen.

1. FC Heidenheim gegen Arminia Bielefeld: Das Spiel im SPOX-Liveticker

Selbstverständlich wird das Spiel der Heidenheimer und Bielefelder auch von SPOX live getickert. Zur Wahl stehen der Einzelticker, sowie der Konferenzticker mit allen Samstagsspielen der 2. Bundesliga.

1. FC Heidenheim vs. Arminia Bielefeld: Voraussichtliche Aufstellungen

Folgende Startaufstellungen könnten Frank Schmidt und Uwe Neuhaus auf den Platz schicken:

1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Schnatterer, Kerschbaumer, Föhrenbach - Leipertz, Kleindienst

Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Dorsch - Schnatterer, Kerschbaumer, Föhrenbach - Leipertz, Kleindienst Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Hartherz - Edmundsson, Prietl, Hartel - Clauss, Klos, Voglsammer

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag

Arminia Bielefeld steht bereits vor dem letzten Spieltag der Hinrunde als Herbstmeister fest. Heidenheim liegt nur drei Punkte hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz.