FC St. Pauli gegen den Hamburger SV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Montagsspiel der 2. Liga treffen im Hamburger Stadtderby der FC St. Pauli und der Hamburger SV aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr den Zweitligakracher heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

2. Liga: Wann und wo spielt St. Pauli gegen den Hamburger SV?

Der Höhepunkt des 6. Spieltags der 2. Liga steigt am heutigen Montagabend um 20.30 Uhr. Austragungsort ist das Millerntor-Stadion im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Geleitet wird die Begegnung von Sven Jablonski aus Bremen, der von Guido Kleve, Holger Henschel und Rene Rohde assistiert wird.

Pauli vs. HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Spiele der 2. Liga werden live und exklusiv von Sky übertragen. Somit berichtet der Pay-TV-Sender auch vom Hamburger Derby und geht eine halbe Stunde vor Spielbeginn auf Sendung. Kommentiert wird die Partie von Michael Born, als Moderator ist Yannick Erkenbrecher im Einsatz.

Die Begegnung ist bei Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen, zudem bietet der Bezahlsender einen Livestream via Sky Go an, um auch unterwegs auf den mobilen Endgeräten auf dem Laufenden zu bleiben.

Auch ohne kostenpflichtiges Abonnement müsst Ihr nicht auf das Topspiel verzichten: SPOX tickert für Euch alle Begegnungen der 2. Liga live. Hier findet Ihr den Ticker zu Pauli vs. HSV mit allen Informationen zur Partie.

St. Pauli gegen Hamburger SV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim HSV sind auch der zuletzt verletzte Aaron Hunt und Neuzugang Martin Harnik Optionen. Beim Gastgeber fehlen unter anderem Loubongo, Park, Avevor, Zander, Veerman und Ziereis.

Pauli: Himmelmann - Kalla, Lawrence, Buballa - Miyaichi, Becker, Knoll, Penney, Daehli - Diamantakos, Conteh

Himmelmann - Kalla, Lawrence, Buballa - Miyaichi, Becker, Knoll, Penney, Daehli - Diamantakos, Conteh HSV: Heuer Fernandes - Dudziak, Jung, van Drongelen, Leibold - Fein, Narey, Kinsombi, Kittel, Jatta - Hinterseer

St. Pauli - HSV: Die vergangenen Spiele im Überblick

Die vergangene Partie gegen den Rivalen entwickelte sich für die Kiezkicker zu einem Debakel: Im März siegte der HSV durch Tore von Lasogga (2), Narey und Santos mit 4:0.

Termin Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 10.3.2019 2. Liga St. Pauli HSV 0:4 30.9.2018 2. Liga HSV St. Pauli 0:0 16.2.2011 Bundesliga HSV St. Pauli 0:1 19.9.2010 Bundesliga St. Pauli HSV 1:1 19.4.2002 Bundesliga St. Pauli HSV 0:4

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem Hamburger Derby

Mit einem Sieg am Millerntor kann der HSV wieder die Tabellenführung übernehmen. Pauli hingegen will sich von den Abstiegsplätzen distanzieren, nachdem das Team von Jos Luhukay bisher nur ein Saisonspiel für sich entscheiden konnte.