Fauxpas der Weltmeisterschaft? Italiens Benedetta Orsi erzielt übles Eigentor aus 22 Metern

Verteidigerin Benedetta Orsi hat in Italiens letztem Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft gegen Südafrika für ein denkwürdiges Eigentor gesorgt. Sie netzte aus rund 22 Metern zum zwischenzeitlichen 1:1 ins eigene Gehäuse.

Orsi bekam die Kugel in halbrechter Position vor dem Tor von Elena Linari zugespielt und entschied sich in Bedrängnis zu einem riskanten Rückpass auf Torhüterin Francesca Durante. Das unpräzise Zuspiel rutschte auf dem nassen Rasen an Durante vorbei ins Netz. Orsi war nach ihrem Fauxpas ebenso fassungslos wie die überraschte Keeperin.

Das denkwürdige Eigentor hatte für die Italienerinnen am Ende negative Konsequenzen. Auch wegen dieses Gegentreffers unterlagen sie nach einer dramatischen Schlussphase und 16 Minuten (!) Nachspielzeit mit 2:3 und verpassten damit den einen Punkt, den sie zum Einzug in die K.o.-Runde gebraucht hätten.

Stattdessen ist Südafrika weiter und trifft nun als Tabellenzweiter der Gruppe G auf die bisher so starken Niederländerinnen.