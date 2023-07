WM 2023: DFB-Sieg gegen Marokko beschert ZDF eine starke TV-Quote

Toller Quotenerfolg für das ZDF: 5,61 Millionen Fußballfans haben am Montagmorgen den 6:0-Kantersieg der deutschen Fußballerinnen in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Marokko in der Liveübertragung im Zweiten gesehen.

Der Marktanteil betrug 60,4 Prozent. Es wurde damit die mit Abstand beste Reichweite der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF im bisherigen Verlauf der WM erreicht.

Den 4:0-Erfolg von Brasilien gegen Panama verfolgten 2,36 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen (MA: 27,1 Prozent).

Das 1:0 von Italien gegen Argentinien sahen im Zweiten 1,21 Millionen Fans (MA: 25,2 Prozent).