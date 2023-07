Deutschland vs. Marokko heute live, Übertragung: 1. Gruppenspiel der Frauen WM im TV, Livestream und Liveticker

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft geht heute die Weltmeisterschaft mit einem Gruppenspiel gegen Marokko los. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am 20. Juli wurde die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland offiziell eröffnet, am heutigen Montag, den 24. Juli, steigt nun auch die deutsche Auswahl ins Geschehen ein. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kriegt es zum Auftakt in der Gruppe H mit Marokko zu tun. Fans aus Deutschland müssen wegen der Zeitverschiebung besonders achtsam sein, um die Partie nicht zu verpassen. Sie geht nämlich um 10.30 Uhr deutscher Zeit im Melbourne Rectangular Stadium in Melbourne, Australien, los.

Deutschland vs. Marokko heute live, Übertragung: 1. Gruppenspiel der Frauen WM im TV und Livestream

Nachdem es lange Zeit nicht danach aussah, als könnte man in Deutschland Sender finden, die die Frauen-WM übertragen, konnte sich die FIFA vor Turnierbeginn noch mit der ARD und dem ZDF einigen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender kümmern sich also um die Übertragung im Free-TV.

© getty Das DFB-Team startet heute gegen Marokko in die WM.

Was das heutige Auftaktspiel gegen die Nordafrikanerinnen betrifft, ist das ZDF im Einsatz. Um 10 Uhr starten die Vorberichte zum Spiel, durch das Euch folgendes Personal durchführt:

Moderator: Sven Voss

Kommentatorinnen: Claudia Neumann und Tabea Kemme

Expertinnen: Kathrin Lehmann und Giulia Gwinn

Parallel dazu stellt das ZDF auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Deutschland vs. Marokko heute live, Übertragung: 1. Gruppenspiel der Frauen WM im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit von der Partie. Wir beschreiben das Spielgeschehen auf dem Rasen von Anfang bis Ende ausführlich mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - Ihr verpasst absolut nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Gruppenspiels zwischen Deutschland und Marokko.

Deutschland vs. Marokko heute live, Übertragung: 1. Gruppenspiel der Frauen WM im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Marokko

Deutschland vs. Marokko Wettbewerb: Frauen-Weltmeisterschaft 2023

Frauen-Weltmeisterschaft 2023 Spieltag: 1. Spieltag (Gruppenphase)

1. Spieltag (Gruppenphase) Datum: 24. Juli 2023

24. Juli 2023 Uhrzeit: 10.30 Uhr (MEZ)

10.30 Uhr (MEZ) Ort: Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne (Australien)

Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne (Australien) TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Liveticker: SPOX

Frauen WM 2023: Der Spielplan der Gruppe H