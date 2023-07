Für die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Weltmeisterschaft heute das zweite Gruppenspiel an. SPOX verrät Euch, wer die Partie gegen Kolumbien live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Marokko (6:0) gilt es für die DFB-Frauen am heutigen Sonntag, das Ergebnis zu bestätigen und womöglich schon den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen.

Am letzten Spieltag der Gruppenphase wartet dann Südkorea. Die Partie findet am Donnerstag, den 3. August, statt.

Am heutigen Sonntag geht es in der australischen Metropole Sydney gegen die Kolumbianerinnen, die rund um die Weltmeisterschaft schon mächtig für Furore gesorgt haben.

Anpfiff im Sydney Football Stadium ist um 11.30 Uhr deutscher Zeit.

© imago images

Deutschland vs. Kolumbien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das 2. Gruppenspiel der Frauen WM im TV und Livestream?

Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland teilen sich in Deutschland die ARD und das ZDF die Übertragunsgrechte an allen Partien. Ihr braucht also kein kostenpflichtiges Abonnement, um die Spiele von Deutschland oder anderen Nationen live zu sehen.

Während gegen Marokko noch das ZDF übertragen hatte, zeigt das zweite Gruppenspiel der DFB-Frauen die ARD. Die Live-Berichterstattung beginnt quasi mit dem ersten Spiel des Tages, welches um 6.30 Uhr Südkorea und Marokko bestreiten.

Folgendes Team begleitet das Spiel von Deutschland:

Kommentar: Bernd Schmelzer

Bernd Schmelzer Moderation: Claus Lufen

Claus Lufen Expertise: Nia Künzer

Darüber hinaus stellt der öffentlich-rechtliche Sender einen kostenfreien Livestream zur Verfügung. Diesen findet Ihr unter sportschau.de.

Deutschland vs. Kolumbien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das 2. Gruppenspiel der Frauen WM im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an. Wir berichten von allen Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr.

Hier geht's zum Liveticker für Deutschland gegen Kolumbien.

Deutschland vs. Kolumbien heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland: Frohms - Huth, Hendrich, Hegering, Hagel - Oberdorf - Däbritz, Magull - Brand, Popp, Bühl

Frohms - Huth, Hendrich, Hegering, Hagel - Oberdorf - Däbritz, Magull - Brand, Popp, Bühl Kolumbien: Perez - C. Arias, Carabali, D. Arias, Vanegas - Bedoya Durango, Montoya - Usme, Santos, Caicedo - Mayra

Deutschland vs. Kolumbien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das 2. Gruppenspiel der Frauen WM im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Deutschland vs. Kolumbien

Deutschland vs. Kolumbien Wettbewerb: Frauen-Weltmeisterschaft 2023

Frauen-Weltmeisterschaft 2023 Spieltag: 2. Spieltag (Gruppenphase)

2. Spieltag (Gruppenphase) Datum: 30. Juli 2023

30. Juli 2023 Uhrzeit: 11.30 Uhr (MEZ)

11.30 Uhr (MEZ) Ort: Sydney Football Stadium, Sydney (Australien)

Sydney Football Stadium, Sydney (Australien) TV: ARD

Livestream: sportschau.de

Liveticker: SPOX

© getty Martina Voss-Tecklenburg ist seit 2018 Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

Deutschland bei der WM 2023: Spielplan und Tabelle Gruppe H

Deutschland - Marokko 6:0

Kolumbien - Südkorea 2:0

Südkorea - Marokko (30. Juli)

Deutschland - Kolumbien (30. Juli)

Südkorea - Deutschland (3. August)

Marokko - Kolumbien (3. August)

Gruppe H: Die Tabelle