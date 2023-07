WM 2023: Aus Langeweile? Spaniens Nationalmannschaft verlässt eigenes Camp

Die spanische Frauen-Nationalmannschaft hat ihr WM-Lager in Palmerston North angeblich aus Langeweile verlassen.

'La Roja', die ursprünglich in der neuseeländischen Stadt Palmerston North untergebracht war, hat ihr Lager nun nach Wellington verlegt. Medienberichten zufolge war der Grund für die Verlegung des Basislagers die mangelnden Freizeit-Angebote in Palmerston North.

Als der Bürgermeister der neuseeländischen Stadt die Nachricht hörte, soll er das Team zurück zu seinem alten Stützpunkt eingeladen und ihm einen unterhaltsamen Abend in der Stadt versprochen haben. Im Gespräch mit Stuff sagte der Bürgermeister: "Ich würde mich freuen, dem spanischen Team einen schönen Abend in Palmy zu machen."

Als Reaktion auf die Nachricht, dass Spanien das Camp verlässt, postete der Stadtrat in den sozialen Medien: "Hola La Roja. Wir haben gehört, dass ihr euch von uns trennt. Wir haben das nicht kommen sehen, aber es ist okay. Obwohl es eine der kürzesten Beziehungen ist, die wir je hatten, haben wir unsere zwei Wochen lang geliebt! Wir haben gehört, dass du den Leuten sagst, wir seien langweilig. Wir dachten, dass unser langsames Leben das ist, was dich dazu gebracht hat, dich in uns zu verlieben? Wir wissen, dass wir nicht langweilig sind. Wir könnten stundenlang über all die coolen Dinge reden, die man hier machen kann (wir haben ein paar Vorschläge in die Kommentare geschrieben). Wenn du bereit bist, uns eine zweite Chance zu geben, könnten wir es dir zeigen?"

Und weiter: "Wir versprechen, dass wir nicht böse sind, denn wir haben es sehr genossen, dich kennenzulernen. Viel Glück für den Rest des Turniers - ihr werdet weiterhin unsere zweitliebste Mannschaft sein und wir werden euch mit allem, was wir haben, anfeuern!"

Spanien hat sich nach zwei Siegen über Costa Rica (3:0) und Sambia (5:0) bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Im dritten und letzten Gruppenspiel verlor Spanien klar mit 0:4 gegen Japan. In der nächsten Runde trifft Spanien nun auf die Schweiz.