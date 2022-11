Für Argentinien geht es zum WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien zur Sache. Wie schlagen sich Lionel Messi und Co.? SPOX begleitet das Gruppenspiel im Liveticker.

Zum Start des dritten Turniertags bei der WM 2022 nehmen es Argentinien und Saudi-Arabien in Gruppe C miteinander auf. Hier gibt es die 90 Minuten im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Argentinien vs. Saudi-Arabien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der Gruppe C befinden sich zudem Mexiko und Polen. Zu diesem Kräftemessen kommt es ebenfalls am heutigen Dienstag, das dann sechs Stunden später um 17 Uhr MEZ angepfiffen wird.

Vor Beginn: Jetzt greift auch ein gewisser Lionel Messi in die Weltmeisterschaft 2022 ein. Argentinien ist bei dem Turnier in Katar am heutigen Dienstag erstmals im Einsatz, wenn es in Gruppe C gegen Saudi-Arabien zur Sache geht. Anstoß ist schon um 11 Uhr mitteleuropäischer Zeit, gespielt wird in Lusail und dem dortigen Lusail Iconic Stadium.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Lionel Messi und Argentinien zählen zum WM-Favoritenkreis.

Argentinien vs. Saudi-Arabien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Argentinien: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - de Paul, Paredes, Mac Allister - Messi, L. Martinez

E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - de Paul, Paredes, Mac Allister - Messi, L. Martinez Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulaihi, Al-Shahrani - Kanno, Al-Malki, Al-Faraj - Al-Buraikan, S. Al-Dawsari, Al-Shehri

Argentinien vs. Saudi-Arabien: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Wer Argentinien gegen Saudi-Arabien heute live im TV oder Livestream schauen will, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt die Rechte an der Ausstrahlung sämtlicher WM-Spiele, während die ARD und ZDF gemeinsam bloß 48 Partien zeigen. Das Argentinien-Spiel gehört bei den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht dazu. 16 Begegnungen laufen exklusiv bei MagentaTV.

Übertragungsstart ist dort zu Argentinien gegen Saudi-Arabien um 10.50 Uhr, Christian Strassburger kommentiert. Die restlichen Partien des Tages laufen dann sowohl bei MagentaTV und im ZDF.

WM 2022 - Gruppe C: Der Spielplan