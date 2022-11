Senegal vs. Niederlande: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker

Die Niederlande startet gegen den Senegal in die WM 2022. Hier gibt es das Aufeinandertreffen im Rahmen von Gruppe A im Liveticker.

In Gruppe A bei der WM 2022 stehen sich nun auch der Senegal und die Niederlande gegenüber. Gelingt einem von beiden nach Ecuador (2:0 gegen Katar) ebenfalls ein Sieg zum Auftakt? Die 90 Minuten im Liveticker von SPOX.

Senegal vs. Niederlande: WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Niederländer gehen als Favorit in den Schlagabtausch mit den Senegalesen. Werden sie ihrer Rolle auch gerecht? In der Gruppe hat Ecuador am gestrigen Sonntag mit einem lockeren 2:0 gegen den Gastgeber vorgelegt.

Vor Beginn: Nach dem Auftaktspiel zwischen Katar und Ecuador am Sonntag und zwischen den Partien in Gruppe B - England gegen Iran, USA gegen Wales - treten in Gruppe A der Senegal und die Niederlande gegeneinander an. Los geht es um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit, Spielstätte ist das al-Thumama-Stadion in Doha.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Senegal vs. Niederlande: WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Senegal: E. Mendy - Sabaly, Cissé, Koulibaly, Ballo-Touré - N. Mendy - P. Sarr, I. Gueye - I. Sarr, Diatta - Dia

E. Mendy - Sabaly, Cissé, Koulibaly, Ballo-Touré - N. Mendy - P. Sarr, I. Gueye - I. Sarr, Diatta - Dia Niederlande: Pasveer - J. Timber, van Dijk, Aké - Frimpong, F. de Jong, T. Koopmeiners, Blind - Gakpo - Bergwijn, Janssen

Senegal vs. Niederlande: WM 2022 heute im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem Senegal und der Niederlande kann man sich im deutschen Fernsehen heute problemlos anschauen. Das ZDF überträgt die Partie nämlich live und in voller Länge, ebenso wie übrigens zuvor England gegen Iran und danach USA gegen Wales.

Einschalten lässt es sich auch im kostenlosen Livestream, dort wird 1:1 das Programm aus dem TV gesendet. Eine weitere Möglichkeit, die WM heute live zu erleben, ist MagentaTV. Der Bezahlsender der Telekom besitzt die Rechte an der Übertragung aller 64 WM-Spiele, geht also ebenso live auf Sendung - auch per Livestream.

