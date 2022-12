WM 2022: Neymar gratuliert "Bruder" Messi

Sein eigener Traum vom WM-Triumph platzte bereits im Viertelfinale, doch der brasilianische Star Neymar hat seinem Vereinskollegen Lionel Messi fair zum größten aller Titel gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch, mein Bruder", schrieb Neymar in den sozialen Medien und stellte dazu ein Foto, auf dem Messi den WM-Pokal streichelt.

Rekordweltmeister Brasilien galt mit Neymar in Katar als Favorit, in der Runde der letzten Acht war im Elfmeterschießen gegen Kroatien aber Endstation. Der 30-Jährige hatte danach seine Zukunft in der Seleção offengelassen.

Der fünf Jahre ältere Messi holte am Sonntag in seinem letzten WM-Spiel mit Argentinien den Titel gegen Frankreich im Elfmeterschießen. Neymar und Messi spielen wie auch der französische Topstar Kylian Mbappé bei Paris St. Germain.