WM 2022 - Nach Niederlage: Französische Nationalmannschaft tritt doch vor Fans

Nach der Niederlage gegen Argentinien im WM-Finale will sich die französische Nationalmannschaft nun doch in Paris bei den Fans für die Unterstützung bedanken. Das teilte der nationale Verband FFF am Montagnachmittag mit, nachdem es zuvor widersprüchliche Informationen gegeben hatte.

Demnach tritt der Vize-Weltmeister nach der Ankunft am Flughafen Charles de Gaulle auf dem Place de la Concorde in der französischen Hauptstadt gegen 20 Uhr vor die Fans.

Zuvor hatte FFF-Präsident Noel Le Graet beim TV-Sender BFM erklärt, dass eine solche Veranstaltung nicht stattfinden werde. Laut Verband war Le Graet, der früher als die Mannschaft aus Katar zurückgereist war, jedoch nicht über die Entscheidung der Spieler und des Betreuerstabs informiert gewesen.

Sportministerin Amelie Oudea-Castera hatte hingegen im Interview mit dem Radiosender France Inter gesagt, dass die Mannschaft "einige Zeit auf dem Place de la Concorde verbringen" wolle. Jedoch hatte die Ministerin auch darauf hingewiesen, dass dieses Vorhaben noch nicht final bestätigt sei.

Das Team um Superstar Kylian Mbappe hatte am Sonntag das Finale in Katar 2:4 im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren. Die Partie hatte nach Angaben des TV-Senders TF1 in Frankreich für eine Rekordquote von 24,08 Millionen Zuschauern gesorgt.