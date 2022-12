WM 2022: Neuer Ball für Halbfinale und Finale - Name, Bedeutung, Kosten

Wie jedes Jahr gibt es für das Halbfinale und Finale einen neuen Ball. Am Sonntag hat adidas das neue Spielgerät für die WM 2022 in Katar vorgestellt. Name, Bedeutung und Kosten verrät Euch SPOX im Folgenden.

Der bisherige Ball für die WM 2022 in Katar heisst Al Rihla und bedeutet auf arabisch "Die Reise". Diese ist für diesen Ball nun zu Ende. Der deutsche Sportartikelhersteller adidas hat bekannt gegeben, dass ein neuer Ball für die Halbfinals und das Finale zum Einsatz kommt.

WM 2022: Neuer Ball für Halbfinale und Finale - Name und Bedeutung

Der Name des neuen Balles lautet Al Hilm. Das ist Arabisch und bedeutet "Der Traum". Das innovative Design baut auf einer strukturierten goldenen Grundfarbe mit subtilen Dreiecksmuster auf. Diese sollen die glitzernden Wüsten der Region um die Stadt Doha darstellen. Außerdem ist der Ball von der Farbe des WM-Pokals und dem Muster der katarischen Flagge inspiriert.

"Al Hilm ist ein Leuchtturm für die Kraft des Sports und des Fußballs, der die Welt zusammenbringt. Millionen von Zuschauern aus fast allen Ländern der Welt werden vor den Bildschirmen sitzen, vereint durch ihre Leidenschaft für das Spiel" , erklärte der General Manager von adidas Fußball Nick Craggs über den neuen WM-Ball.

© getty Der bisherige Ball Al Rihla (Bild) wird nun von einem neuen Ball für die Halbfinals und das Finale der WM 2022 abgelöst.

Der neue Ball für die Halbfinals und das Finale vereint die neuesten technologischen Fortschritte und eine umweltfreundliche Herstellung in sich. Laut adidas stand der Umweltaspekt im Mittelpunkt und sei bei allen Komponenten sorgfältig bedacht worden. Außerdem ist Al Hilm der erste Halbfinal- und Finalball, der ausschließlich mit Farben und Klebstoffen auf Wasserbasis angefertigt wurde.

Technologisch unterscheidet sich der Ball nicht signifikant vom bisherigen. Beide besitzen die sogenannte "Connected Ball"-Technologie. Damit kann eine halbautomatische Abseitsentscheidung präzise getroffen werden, da der exakte Zeitpunkt des Abspiels gemessen werden kann. Zusätzlich liefert der Ball durch die genauen Daten den Videoschiedsrichtern wichtige Informationen für eine schnelle und korrekte Entscheidungsfindung.

WM 2022: Neuer Ball für Halbfinale und Finale - Kosten

Der neue Ball Al Hilm kostet im adidas-Onlineshop 150 Euro. Sollte er zum jetzigen Zeitpunkt gekauft werden, garantiert adidas zudem eine pünktliche Lieferung vor Weihnachten. Somit ist der Ball das perfekte Geschenk für Fußballfans. Hier gelangt Ihr ganz einfach in den adidas-Store zum neuen WM-Ball.

WM 2022: Neuer Ball für Halbfinale und Finale - Wichtigste Informationen

Name : Al Hilm

: Al Hilm Bedeutung : Arabisch für "Der Traum"

: Arabisch für "Der Traum" Design : Inspiriert von der glitzernden Wüste rund um Doha

: Inspiriert von der glitzernden Wüste rund um Doha Farben : Angelehnt an die goldene Farbe des WM-Pokals und der katarischen Flagge

: Angelehnt an die goldene Farbe des WM-Pokals und der katarischen Flagge Kosten : 150 Euro

: 150 Euro Kauf: adidas.de

